Голикова прекрасно готова к роли вице-премьера, заявили в профсоюзе 

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Татьяна Голикова очень хорошо разбирается в вопросах финансирования социальной сферы, выбор ее кандидатуры на пост вице-премьера удачен, считает заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Михаил Андрочников.
И.о. премьер-министра РФ Дмитрий Медведев в понедельник предложил назначить Голикову вице-премьером, ответственным за реализацию социальной политики, политики в сфере труда, пенсионного обеспечения, здравоохранения. Сейчас Голикова возглавляет Счетную палату РФ.
"Она достаточно опытный и авторитетный человек. Она уже возглавляла Минздравсоцразвития в свое время. Все основные фонды были сосредоточены под ее руководством, так что я думаю, что это хороший выбор. Плюс она целый срок возглавляла Счетную палату. Она разбирается очень хорошо в вопросах финансирования социальной сферы. Мне кажется, она очень достойный кандидат, один из лучших. Это очень правильный выбор", — сказал РИА Новости Андрочников.