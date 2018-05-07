Голикова прекрасно готова к роли вице-премьера, заявили в профсоюзе

"Она достаточно опытный и авторитетный человек. Она уже возглавляла Минздравсоцразвития в свое время. Все основные фонды были сосредоточены под ее руководством, так что я думаю, что это хороший выбор. Плюс она целый срок возглавляла Счетную палату. Она разбирается очень хорошо в вопросах финансирования социальной сферы. Мне кажется, она очень достойный кандидат, один из лучших. Это очень правильный выбор", — сказал РИА Новости Андрочников.