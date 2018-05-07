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Перстень агента КГБ со встроенной фотокамерой выставили на продажу
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Перстень агента КГБ со встроенной фотокамерой выставили на продажу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Канадская компания Hit Camera, торгующая редкими коллекционными фотоаппаратами, выставила на продажу шпионский перстень с миниатюрной камерой, использовавшийся в годы холодной войны. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Крохотная камера с настраиваемой диафрагмой, снимающая на фотопленку шириной восемь миллиметров, скрыта в кольце, изготовленном из золота весом 14 каратов. По утверждению ее владельца, обнаружено лишь несколько таких камер, причем конструкция каждой из них имеет уникальные особенности.
Если верить продавцу, в 1970-е годы перстень использовал советский КГБ. Каким образом это установлено и как его обладателем стал японский коллекционер драгоценностей, якобы выставивший вещицу на аукцион Christie’s в 1991 году, не уточняется.
Японцу удалось продать кольцо за 25 тысяч долларов, и его новый владелец рассчитывает выручить не меньше. «Людей, заинтересованных в покупке много, но пока что все предлагают заниженную цену, — говорит он. — Я твердо стою на своем: либо 25 тысяч долларов, либо я просто оставлю его себе».
В 2003 году сообщалось, что в штаб-квартире ЦРУ США в Лэнгли прошла закрытая выставка достижений шпионских технологий, посвященная 40-летию Управления науки и техники ЦРУ. Посетителям показали механическую стрекозу и резиновый робот «Чарли», выполненный в виде сома.
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