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Два ТЦ возобновили работу после закрытия в Нижегородской области
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Два ТЦ возобновили работу после закрытия в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
Согласно информации, ранее судом были отменены обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации зданий торговых центров «РИО» на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде и «Зеркало» на Бору.
Решение принято в связи с тем, что значительная часть нарушений была устранена, а инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность зданий, приведены в рабочее состояние.
В «РИО» для посетителей доступны все этажи, кроме цокольного и четвертого. В «Зеркале» опечатанными осталась часть помещений.
Судебные приставы немедленно исполнили решение суда и открыли доступ в эти торговые центры.
Ранее сообщалось, что торговый центр «Рио» возобновил работу в Нижнем Новгороде.
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