Два ТЦ возобновили работу после закрытия в Нижегородской области

Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Согласно информации, ранее судом были отменены обеспечительные меры в виде запрета эксплуатации зданий торговых центров «РИО» на Сормовском повороте в Нижнем Новгороде и «Зеркало» на Бору.

Решение принято в связи с тем, что значительная часть нарушений была устранена, а инженерные системы, обеспечивающие противопожарную безопасность зданий, приведены в рабочее состояние.

В «РИО» для посетителей доступны все этажи, кроме цокольного и четвертого. В «Зеркале» опечатанными осталась часть помещений.

Судебные приставы немедленно исполнили решение суда и открыли доступ в эти торговые центры.

Ранее сообщалось, что торговый центр «Рио» возобновил работу в Нижнем Новгороде.