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В Армении в дни празднования 100-летия образования военного округа прошел концерт «Дружба народов»
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В Армении в дни празднования 100-летия образования военного округа прошел концерт «Дружба народов» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие российской военной базы, члены их семей, ветераны, представители дипломатического корпуса, силовых структур, духовенства.
В школе №21 российской военной базы в Армении в рамках празднования 100-летия образования Северо-Кавказского (Южного) военного округа прошел праздничный концерт «Дружба народов».
В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие, члены их семей, ветераны, представители администрации, дипломатического корпуса, силовых структур, духовенства и приглашенные гости Ереванского гарнизона.
Во время концерта школьники продемонстрировали гостям свое мастерство пения, танцев, акробатики, циркового искусства, а также рассказали о культуре, традициях государств.
«Наша школа всегда развивает в детях всех народов чувство свободы, единства, равенства и братства. Патриотизм включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Он неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с народами всех стран», — рассказала директор ФГКОУ «СОШ № 21» Светлана Хачатурян.
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