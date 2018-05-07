В Армении в дни празднования 100-летия образования военного округа прошел концерт «Дружба народов»

В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие российской военной базы, члены их семей, ветераны, представители дипломатического корпуса, силовых структур, духовенства.

В школе №21 российской военной базы в Армении в рамках празднования 100-летия образования Северо-Кавказского (Южного) военного округа прошел праздничный концерт «Дружба народов».

В праздничном мероприятии приняли участие военнослужащие, члены их семей, ветераны, представители администрации, дипломатического корпуса, силовых структур, духовенства и приглашенные гости Ереванского гарнизона.

Во время концерта школьники продемонстрировали гостям свое мастерство пения, танцев, акробатики, циркового искусства, а также рассказали о культуре, традициях государств.

«Наша школа всегда развивает в детях всех народов чувство свободы, единства, равенства и братства. Патриотизм включает в себя любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические свершения народа. Он неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством общечеловеческой солидарности с народами всех стран», — рассказала директор ФГКОУ «СОШ № 21» Светлана Хачатурян.