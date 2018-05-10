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В Москве появится комфортный прогулочный маршрут от метро до входа на ВДНХ
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В Москве появится комфортный прогулочный маршрут от метро до входа на ВДНХ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На ВДНХ в Москве продолжается масштабная реконструкция, в ходе которой в том числе будет создан прогулочный маршрут от метро до входа в парк, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«В этом году горожане увидят обновленную площадь у главного входа ВДНХ — сейчас идет благоустройство ее территории и четырех соседних улиц. От метро до входа в парк создадут комфортный прогулочный маршрут, а для личного и общественного транспорта оборудуют парковки», — говорится в сообщении.
На сайте отмечается, что в выставочном комплексе уже отреставрированы фасады павильонов «Центральный» и «Земледелие», арка северного входа, павильон №84 «Дом культуры», интерьер павильона №62 «Охрана природы». Ведутся подготовительные и реставрационные работы в павильонах №№ 4, 6, 10, 13, 14, 15, 51, 66, 71, 518 и на других объектах.
Ожидается, что после реконструкции посещаемость ВДНХ возрастет с 25 до 40 миллионов человек в год, а туристический поток увеличится на 25%.
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