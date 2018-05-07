Администрация Ставрополя ждёт инициативы от горожан

Местные инициативы ставропольцев рассмотрит Минфин СК в 2019 году, сообщили STAV.AIF.RU в городской администрации.

Город примет участие в конкурсном отборе проектов развития территорий в 2019 году. Наиболее интересны администрации те проекты, которые формируют современную городскую среду и решают социально значимые проблемы.

Программа предусматривает 10 направлений реализации проектов. Они могут быть направлены на решение проблем коммунальных и дорожных сетей, обеспечение пожарной безопасности, услуги бытового обслуживания, культуры, спорта, обустройство мест отдыха и территорий, утилизацию ТБО и содержание кладбищ.

Поделиться своими идеями ставропольцы могут на сайте городской администрации в разделе « Ставрополь глазами горожан», а также по электронной почте или лично в отделе приёма граждан.

В 2018 году отбор победили проекты, набравшие порядка 44 тысяч голосов жителей Ставрополя. В их числе молодёжное пространство «Лофт» при СДКиС, благоустройство площади возле железнодорожного вокзала и территории возле строящегося Ледового дворца, скверы на Вокзальной, 50 лет ВЛКСМ и Дзержиского, 4.