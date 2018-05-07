Ещё
Администрация Ставрополя ждёт инициативы от горожан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация Ставрополя ждёт инициативы от горожан 

АиФ Ставрополье 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Местные инициативы ставропольцев рассмотрит Минфин СК в 2019 году, сообщили STAV.AIF.RU в городской администрации.
Город примет участие в конкурсном отборе проектов развития территорий в 2019 году. Наиболее интересны администрации те проекты, которые формируют современную городскую среду и решают социально значимые проблемы.
Программа предусматривает 10 направлений реализации проектов. Они могут быть направлены на решение проблем коммунальных и дорожных сетей, обеспечение пожарной безопасности, услуги бытового обслуживания, культуры, спорта, обустройство мест отдыха и территорий, утилизацию ТБО и содержание кладбищ.
Поделиться своими идеями ставропольцы могут на сайте городской администрации в разделе «Ставрополь глазами горожан», а также по электронной почте или лично в отделе приёма граждан.
В 2018 году отбор победили проекты, набравшие порядка 44 тысяч голосов жителей Ставрополя. В их числе молодёжное пространство «Лофт» при СДКиС, благоустройство площади возле железнодорожного вокзала и территории возле строящегося Ледового дворца, скверы на Вокзальной, 50 лет ВЛКСМ и Дзержиского, 4.
АиФ Ставрополье: последние новости
Выцветшее панно «Мы победили» в Ставрополе начали восстанавливать В Нальчике разыскивается пропавшая без вести девушка «Русское радио» придёт в Грозный
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом107
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня219
Медведева отказались поддержать
Трамп поздравил Путина95
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина228
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение