Госадмтехнадзор не выявил серьезных нарушений при проверке мемориалов в Дубне

Специалисты Госадмтехнадзора Московской области проверили в подмосковной Дубне мемориалы и памятники, а также маршрут следования акции «Бессмертный полк», серьезных нарушений не выявлено, сообщила в понедельник руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева

По ее словам, в городском округе Дубна инспекторы Госадмтехнадзора Московской области совместно с активистами всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и общественной организации ветеранов «Боевое братство» проверили мемориалы и памятники, посвященные памяти павших воинов Великой Отечественной войны, и маршрут следования акции «Бессмертный полк».

«Инспекторы осмотрели состояние и содержание мемориалов и памятников, а также прилегающие к ним территории. На момент осмотра состояния и содержания мемориалов и памятников, установленных в память о павших воинах Великой Отечественной войны и локальных военных действий, «Братские могилы», левобережный памятник жителям города, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны, не вызвали нареканий со стороны инспекторов», — сказала Витушева.

Она отметила, что специалисты также охватили проверкой памятники легендарному штурмовику Ил-2, истребителю МиГ-25, осмотрели Ротонду в честь воинов-интернационалистов и памятник труженикам тыла и малолетним узникам фашистских концлагерей.

По словам руководителя ведомства, в целом, в Дубне мемориалы и памятники находятся в удовлетворительном состоянии, но незначительные нарушения были выявлены в парке Авиастроителей по пути следования к мемориалу. В частности, парковочные карманы были недостаточно очищены от сметы и пыли, имелись сухостойные деревья и ветки, а также мелкий мусор на зеленых насаждениях.

«Присутствующей при проверке обслуживающей организации было дано устное замечание и поручение о незамедлительном устранении недостатков. Также на территории лесопарковой зоны в районе мемориала «Братские могилы», был ликвидирован факт складирования порубочных остатков и спил веток», — добавила Витушева.

Она уточнила, что, проверяя пеший маршрут шествия «Бессмертного полка» на проспекте Боголюбова, улицы 9 Мая и до «Братских могил», инспекторы выявили факт складирования мешков с опавшей листвой и мусором, не вывезенных после субботников, а также иные предметы в виде частей арматур с бетонными основаниями. Все выявленные нарушения уже ликвидированы.