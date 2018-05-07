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В России усилят борьбу с продавцами сертификатов на товары
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В России усилят борьбу с продавцами сертификатов на товары 

Российская Газета 41 минуту назад
Росаккредитация окончательно перейдет к точечной работе с участниками рынка, которые просто штампуют документы, дающие возможность продавать потенциально небезопасный товар. Служба будет руководствоваться индикаторами риска, приказ минэкономразвития об этом вступает в силу 16 мая. Фактически он описывает распространенные схемы работы продавцов сертификатов. «Срабатывание» индикатора дает возможность назначать внеплановые проверки, когда еще нет доказательств нарушений, но о них говорят косвенные признаки.
Во-первых, это непредставление в течение трех месяцев сведений о протоколах испытаний и выданных сертификатах. «Это указывает на „спящие“ организации, или „запасные аэродромы“, — объясняет руководитель Росаккредитации Алексей Херсонцев. — Как правило, после аккредитации они переводят своих сотрудников и оборудование в другие компании с теми же собственниками, а потом туда возвращаются сотрудники компаний, чья аккредитация была приостановлена или прекращена за допущенные нарушения». Против этой схемы направлен и такой индикатор, как изменение более чем наполовину состава работников аккредитованного лица. «Дело в том, что профессиональных специалистов на этом рынке не так много, — говорит Херсонцев. — Их устраивают в орган по сертификации или лабораторию на работу „под аккредитацию“, и когда разрешение получено, они вместо работы в этой компании переходят в следующую, а организация начинает заниматься разными темными делами».
О том же скажет «массовый» адрес компаний с одной и той же областью аккредитации. «Речь идет об известной схеме, когда недобросовестные лица, пользуясь лазейками в законе, также пытаются создать себе возможность продолжения работы при лишении их аккредитации, — продолжает Алексей Херсонцев. — На подачу подобных заявлений на аккредитацию будет установлен запрет, но до этого момента служба исходит из того, что добросовестные лица с очень низкой степенью вероятности будут аккредитовываться дважды по одному и тому же адресу». На то, что реальные работы не проводятся, могут указать двукратное превышение среднего числа выданных протоколов или сертификатов и выполнение работ быстрее, чем это предусмотрено нормативно установленной схемой. «Очень важен такой индикатор, как выдача сертификатов на основании протоколов лаборатории, чья деятельность была прекращена за недобросовестную работу. Очевидно, что и орган по сертификации действовал недобросовестно, и его нужно проверять», — подчеркивает Алексей Херсонцев.
Большинство критериев Росаккредитация уже использовала в ходе кампаний по зачистке рынка по поручениям правительства. Тогда почти при каждой проверке выявлялись нарушения, а «липовые» сертификаты отменялись.
В первую очередь проверка придет в «спящие» организации и компании, где сменилась половина работников
"Такой подход поможет улучшить ситуацию на рынке, но недобросовестные участники могут подстроиться под любые индикаторы, — говорит представитель органа по сертификации «СЕРКОНС» Алексей Кабанов. — Необходимо установить минимальные цены на работу экспертов и испытания, чтобы откровенные мошенники не могли демпинговать. Себестоимость «липовых» сертификатов нулевая, вся суть торгующих ими контор — заманивать компании, которым нужны документы здесь и сейчас".
Росаккредитация перестраивает работу по тем же принципам, что и 12 ведомств — участников приоритетной программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности». К началу 2018 года они сформировали календари плановых проверок с учетом систем управления рисками, в результате 60 процентов подконтрольных субъектов были освобождены от плановых проверок вообще, а 3,75 процента признаны высоко рисковыми, инспекторы к ним будут приходить ежегодно, отмечает руководитель проектного офиса по реализации реформы контрольно-надзорной деятельности Михаил Прядильников.
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