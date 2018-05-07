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В Хорватии откроют мемориал советским воинам после реконструкции
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В Хорватии откроют мемориал советским воинам после реконструкции 

РИА Новости 46 минут назад
БЕЛГРАД, 7 мая — РИА Новости. Мемориальное захоронение советских воинов-освободителей в городе Илок в восточной Хорватии будет торжественно открыто 8 мая после реконструкции, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Загребе.
Захоронение в самом восточном городе Хорватии погибших при освобождении Югославии осенью 1944 года бойцов Красной армии является вторым по величине в республике. После войны останки воинов-освободителей в окрестностях Илока были собраны в металлические ящики и положены рядами в склепе под землей, сверху был установлен монумент.
"Здесь покоятся 1067 солдат и офицеров Красной армии. Проведенная по инициативе посольства России реконструкция мемориала стала первой со времени получения Хорватией независимости в 1991 году, а возможно, и с более раннего периода", — заявил агентству первый секретарь посольства РФ Дмитрий Мальцев.
По словам дипломата, впервые в Илоке отслужат молебен по павшими воинами-освободителями. Проведет его руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископ Богородский Антоний, специально прибывший в Хорватию.
В торжественном открытии мемориала примут участие сотрудники посольства и «Россотрудничества», городские власти Илока и представители местных антифашистских организаций, а также проживающие в Хорватии соотечественники.
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