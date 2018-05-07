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В Испании пожарным грозит тюремное заключение за спасение беженцев
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В Испании пожарным грозит тюремное заключение за спасение беженцев 

Российская Газета 43 минуты назад
Неправительственная организация (НПО) Proem Aid, к которой принадлежат испанцы, была создана на пожертвования. Уже к декабрю 2015 года представители НПО появились на греческом Лесбосе. За первый месяц своей работы они спасли около 18 тысяч человек. Испанцы не только отбуксировали десятки лодок и плотов с мигрантами на остров, но и вытащили многих, в том числе женщин и детей, из ледяной воды. Профессиональный подход отличал испанских спасателей от представителей других НПО. Благодаря этому греческая береговая охрана начала активно с ними сотрудничать. Все изменилось 14 января 2016 года, когда испанцы в очередной раз отправились в море. Правда вышли они на катере, принадлежащем датской НПО Team Humanity — их собственное судно находилось в ремонте. Предполагалось, что в нескольких километрах от берега терпит бедствие плот с беженцами, но спасатели никого не обнаружили. А на обратном пути их арестовала береговая охрана. Оказалось, что испанская НПО имела от местных властей разрешение на проведение спасательных операций, а вот датская нет. В итоге испанцев обвинили в помощи нелегалам — за подобное правонарушение им грозит тюремный срок. Однако сами спасатели рассчитывают на оправдательный приговор.
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