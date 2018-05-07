Эксперт прокомментировал список кандидатур в новый состав правительства

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал список кандидатов в новый состав правительства, сообщает RT.

Прежде всего, Орлов обратил внимание на уход от вице-премьеров по регионам.

"Также планируются к назначению вице-премьеры, которые будут некими администраторами и контролерами крупных ресурсных потоков. То есть, здесь сочетаются контроль над ресурсами, достаточно жесткая стена на пути неэффективного расходования средств и концепции развития", — сказал Орлов.