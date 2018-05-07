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Эксперт прокомментировал список кандидатур в новый состав правительства
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Эксперт прокомментировал список кандидатур в новый состав правительства 

Москва24 44 минуты назад
Фото: Москва24
Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал список кандидатов в новый состав правительства, сообщает RT.
Прежде всего, Орлов обратил внимание на уход от вице-премьеров по регионам.
"Также планируются к назначению вице-премьеры, которые будут некими администраторами и контролерами крупных ресурсных потоков. То есть, здесь сочетаются контроль над ресурсами, достаточно жесткая стена на пути неэффективного расходования средств и концепции развития", — сказал Орлов.
Ранее Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии «Единая Россия» предложил кандидатов на посты вице-премьеров. В частности, на пост первого вице-премьера предлагается назначить министра финансов Антона Силуанова.
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