Эксперт прокомментировал список кандидатур в новый состав правительства 

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций политолог Дмитрий Орлов прокомментировал список кандидатов в новый состав правительства, сообщает RT.
Прежде всего, Орлов обратил внимание на уход от вице-премьеров по регионам.
"Также планируются к назначению вице-премьеры, которые будут некими администраторами и контролерами крупных ресурсных потоков. То есть, здесь сочетаются контроль над ресурсами, достаточно жесткая стена на пути неэффективного расходования средств и концепции развития", — сказал Орлов.
Ранее Дмитрий Медведев на встрече с депутатами от партии «Единая Россия» предложил кандидатов на посты вице-премьеров. В частности, на пост первого вице-премьера предлагается назначить министра финансов Антона Силуанова.