Путин назначил судей в ряде регионов России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях главы государства в региональных квалификационных коллегиях судей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, были назначены судьи районных судов ряда регионов, судьи военных судов, и судьи Арбитражных судов в нескольких округах.