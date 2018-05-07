Путин назначил судей в ряде регионов России 

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов и представителях главы государства в региональных квалификационных коллегиях судей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В частности, на шестилетний срок были назначены председатель Верховного Суда Дагестана (Сергей Суворов), заместители председателей Забайкальского краевого суда (Максим Нестеров), Архангельского (Геннадий Верещагин), Иркутского (Светлана Черткова), Магаданского (Светлана Мирошникова) и Тверского (Михаил Золин) областных судов.
Кроме того, были назначены судьи районных судов ряда регионов, судьи военных судов, и судьи Арбитражных судов в нескольких округах.
Также Путин назначил представителей президента в квалификационных коллегиях судей в Новосибирской области и Омской областях Юрия Семенова и Ивана Евстифеева.