Представлены новые руководители подразделений столичной полиции

Они были назначены указом президента Российской Федерации от 3 мая 2018 года.

Отмечается, что указом Президента РФ от 3 мая 2018 года № 183 назначены:

— Генерал-майор полиции Алексей Кузнецов — начальником Управления внутренних дел по Восточному административному округу;

— Генерал-майор полиции Сергей Карпов — начальником Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу;

— Полковник внутренней службы Василий Кукунов — начальником Центра пенсионного обслуживания ГУ МВД России по городу Москве.

СПРАВКА

Алексей Александрович Кузнецов родился 30 июля 1974 года в Москве. В сентябре 1992 года поступил в Московский юридический институт МВД России и по его окончании с 1996 по 2001 год преподавал на кафедре служебно-прикладной физической подготовки и спорта Московской академии МВД России. В 2008 году назначен на должность заместителя начальника ЦПЭ ГУВД по Москве, в 2012 году возглавил данное подразделение. В 2013 году переведен для дальнейшего прохождения службы в Главное управление по противодействию экстремизму МВД России, где был назначен на должность заместителя начальника ГУПЭ МВД России. Неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по столице и МВД России, награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Сергей Анатольевич Карпов родился 11 декабря 1962 года в деревне Екатериновка Чистопольского района Татарской АССР. Имеет высшее образование, является кандидатом юридических наук. С мая 1981 по май 1983 года проходил службу в Вооруженных силах Советского Союза. Выполнял интернациональный долг в Демократической республике Афганистан . В феврале 2014 года был назначен начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве. В октябре 2016 года занимал должность заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации по Республике Дагестан — начальника полиции. Неоднократно поощрялся руководством МВД России и ГУ МВД России по Москве. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За отличие в охране общественного порядка», «За боевые заслуги», а также ведомственными наградами.

Василий Анатольевич Кукунов родился в 1962 году в городе Москве. В 1984 году окончил Московский финансовый институт, в этом же году поступил на службу в органы внутренних дел. Начиная с 1984 года и до настоящего времени проходил службу в Контрольно-ревизионном управлении, где прошел путь от ревизора до заместителя начальника управления. Является почетным сотрудником МВД, неоднократно поощрялся руководством.

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