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У пожилой жительницы Шотландии за неделю похитили 37 садовых гномов
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У пожилой жительницы Шотландии за неделю похитили 37 садовых гномов 

РИА Новости 52 минуты назад
ЛОНДОН, 7 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. Шотландская полиция расследует случай кражи 37 садовых гномов из придомового садика пожилой жительницы города Арброт в северо-восточной Шотландии.
За неделю с 23 по 30 апреля грабители похитили в общей сложности 37 небольших гномов, располагавшихся в саду перед домом пожилой женщины. По описанию полиции, садовые гномы были «маленькими», «обычного садового типа» и не представляют большой материальной ценности.
Однако полицейские отметили, что пожилая владелица гномов очень расстроена произошедшим и просит похитителей, которые, возможно, украли их ради забавы, вернуть садовые фигурки.
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