У пожилой жительницы Шотландии за неделю похитили 37 садовых гномов

За неделю с 23 по 30 апреля грабители похитили в общей сложности 37 небольших гномов, располагавшихся в саду перед домом пожилой женщины. По описанию полиции, садовые гномы были «маленькими», «обычного садового типа» и не представляют большой материальной ценности.

Однако полицейские отметили, что пожилая владелица гномов очень расстроена произошедшим и просит похитителей, которые, возможно, украли их ради забавы, вернуть садовые фигурки.