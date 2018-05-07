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Необычная кража: у пенсионерки в Шотландии украли 37 садовых гномов
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Необычная кража: у пенсионерки в Шотландии украли 37 садовых гномов 

BFM.RU 45 минут назад
Шотландская полиция расследует случай кражи 37 садовых гномов из придомового садика пожилой жительницы города Арброт в Шотландии, передает РИА Новости.
За неделю с 23 по 30 апреля грабители похитили в общей сложности 37 небольших фигурок, которые находились в саду перед домом пожилой женщины. По описанию полиции, садовые гномы были «маленькими», «обычного садового типа» и не представляют большой материальной ценности. Однако полицейские отметили, что пенсионерка очень расстроена произошедшим и просит похитителей, которые, возможно, украли их ради забавы, вернуть садовые фигурки.
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