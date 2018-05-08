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В Псковской области проходит акция «Фронтовая посылка — ветерану Победы»
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В Псковской области проходит акция «Фронтовая посылка — ветерану Победы» 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сотрудники УМВД России по Псковской области присоединились к благотворительной акции «Фронтовая посылка — ветерану Победы». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Мероприятие ежегодно проводится по инициативе Псковского филиала Почты России и Совета ветеранов войны и труда города Пскова.
В рамках акции граждане и коллективы могут прийти в отделение почтовой связи и приобрести для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла необходимые товары народного потребления. Они будут упакованы во «фронтовые посылки» и переданы Совету ветеранов для вручения.
Этот проект нашел широкий отклик среди стражей порядка. Представители УМВД России по Псковской области Наталья Скачкова, Сергей Иванчук и Виктория Поветкина посетили отделение Почты России и отправили для ветеранов «фронтовые посылки», собранные на средства псковских полицейских.
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