Сотрудники УМВД России по Псковской области присоединились к благотворительной акции «Фронтовая посылка — ветерану Победы». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Мероприятие ежегодно проводится по инициативе Псковского филиала Почты России и Совета ветеранов войны и труда города Пскова.
В рамках акции граждане и коллективы могут прийти в отделение почтовой связи и приобрести для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла необходимые товары народного потребления. Они будут упакованы во «фронтовые посылки» и переданы Совету ветеранов для вручения.
Этот проект нашел широкий отклик среди стражей порядка. Представители УМВД России по Псковской области Наталья Скачкова, Сергей Иванчук и Виктория Поветкина посетили отделение Почты России и отправили для ветеранов «фронтовые посылки», собранные на средства псковских полицейских.