В Псковской области проходит акция «Фронтовая посылка — ветерану Победы»

В рамках акции граждане и коллективы могут прийти в отделение почтовой связи и приобрести для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла необходимые товары народного потребления. Они будут упакованы во «фронтовые посылки» и переданы Совету ветеранов для вручения.