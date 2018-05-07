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В Анапе пропал 17-летний подросток
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В Анапе пропал 17-летний подросток 

Кубань 24 1 час назад
Кирилл Гренко утром 4 мая ушел из санатория. Его местонахождение до сих пор неизвестно.
Информацию об исчезновении подростка подтвердили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. Рост мальчика 180-185 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. На нем была темная ветровка с красными вставками, футболка зеленого или желтого цвета, голубые джинсы, синие кроссовки, черная кепка-бейсболка со вставками красного цвета. Проводятся оперативные мероприятия по розыску подростка.
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