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Из санатория в Анапе пропал подросток, нуждающийся в медицинской помощи
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Из санатория в Анапе пропал подросток, нуждающийся в медицинской помощи 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Из комнаты в санатории Анапы 4 мая 2018 года ушел и не вернулся Кирилл Гренко. Подростка ищут сотрудники полиции. Его поисками занимается волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сообщает ТАСС.
Гренко Кирилл родился в 2001 году. Рост мальчика 180-185 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. В день исчезновения на Кирилле была темная ветровка с красными вставками, футболка зеленого или желтого цвета, голубые джинсы, синие кроссовки, черная кепка-бейсболка со вставками красного цвета.
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