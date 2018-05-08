Из санатория в Анапе пропал подросток, нуждающийся в медицинской помощи

Из комнаты в санатории Анапы 4 мая 2018 года ушел и не вернулся Кирилл Гренко. Подростка ищут сотрудники полиции. Его поисками занимается волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», сообщает ТАСС

Гренко Кирилл родился в 2001 году. Рост мальчика 180-185 см, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. В день исчезновения на Кирилле была темная ветровка с красными вставками, футболка зеленого или желтого цвета, голубые джинсы, синие кроссовки, черная кепка-бейсболка со вставками красного цвета.