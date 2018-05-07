Первая леди Бразилии спасла тонувшую в пруду собаку

Супруга президента Бразилии Мишела Темера — Марсела — проявила себя с неожиданной стороны. В конце апреля она, как выяснили местные СМИ, спасла свою собаку породы джек-рассел-терьер по кличке Пиколи, которая тонула в пруду.

Как передает ТАСС, Марсела Темер гуляла по территории официальной резиденции главы государства с сыном Мишелзинью в тот момент, когда Пиколи бросился в пруд, чтобы поиграть с утками.

Некоторое время собака не показывалась на поверхности, и обеспокоенная этим первая леди попросила свою телохранительницу предпринять что-либо для спасения питомца. Та, однако, проявила нерешительность, и Марсела Темер была вынуждена сама броситься в водоем в одежде. Ей удалось вытащить Пиколи из воды, а охраннице этот инцидент стоил перемены места работы.

Агентство отмечает, что Пиколи появился в семье Темеров сразу после вступления Мишела в должность. У них также есть золотистый ретривер Тор.