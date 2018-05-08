Он не дремлет

Все идет к тому, что Дмитрий Медведев остается в правительстве. Президент Владимир Путин в понедельник, 7 мая, снова внес в Госдуму его кандидатуру в качестве премьер-министра. Депутаты еще должны одобрить предложение президента, и не все с ней согласны, но Медведев уже приступил к формированию своей будущей команды. Она будет наполовину новой: часть вице-премьеров сменят профиль, а часть — уйдут. Рассказываем о том, каким может быть новое правительство.

Теперь одобрить или отклонить кандидатуру должны депутаты Госдумы, и там единого одобрения Медведев не получает: против уже высказались в КПРФ , за него также не будет голосовать фракция «Справедливая Россия» . «Но есть нюанс — мы нескольким коллегам дали возможность свободного голосования», — отметил руководитель партии в Думе Сергей Миронов . Подавляющее же большинство, по его словам, проголосует против.

Однако и при единогласном противостоянии двух фракций внезапный поворот случится вряд ли. Медведев уже получил поддержку «Единой России» , и этих голосов хватит для начала его нового премьерского срока.

Почти сразу после сообщения Путина о своем решении, Медведев представил Госдуме свое видение новой команды. В ней есть новые лица. При этом некоторые вице-премьеры сменят сферу ответственности.

Исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов займет в новом правительстве сразу два поста — он останется главой Минфина и совместит эту должность с позицией первого вице-премьера.

В российской истории при нынешней структуре правительства такая ситуация произойдет впервые. В 2000 году два поста совмещал Михаил Касьянов — тогда он одновременно являлся первым вице-премьером и министром финансов. Однако на тот момент в правительстве было несколько первых заместителей председателя правительства. Позже две позиции совмещал Алексей Кудрин — вице-премьера и министра финансов.

Среди тех, кто останется, но сменит профиль — непотопляемый Виталий Мутко . Бывшего министра спорта Медведев предлагает сделать вице-премьером по вопросам строительства. Этот выбор он сделал «с учетом опыта и с учетом персональных характеристик», отметил Медведев. Кроме того, он подчеркнул, что выбор сделан «в виду того, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами».

В случае с Мутко «внешних обстоятельств» было действительно много.

Мутко — один из самых непопулярных, но в то же время самых узнаваемых и по-своему ярких российских политиков, автор знаменитого «Ноу криминалити». В декабре 2017 года он существенно растерял свой функционал, получив сначала пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр от МОК, потом — покинув пост президента Российского футбольного союза . Наконец, Мутко был исключен из состава Оргкомитета ЧМ-2018.

С именем Мутко ассоциируется ряд скандалов как раз в сфере строительства, которое он теперь, по мнению Медведева, должен курировать. В частности — многомиллионные хищения при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Перед Мутко встанет множество серьезных задач: от неразрешенной проблемы обманутых дольщиков до изменения облика массового жилья.

В предыдущем составе правительства строительство курировал Дмитрий Козак

На посту вице-премьера по спорту Мутко сменит Ольга Голодец . Кроме того, в будущем правительстве она займется культурой. Ранее Голодец курировала в правительстве социальный блок, сферу здравоохранения, демографию, занятость, образование, науку, культуру, туризм и многие другие направления. Она запомнилась россиянам как один из немногих политиков высшего эшелона, кто открыто выступил с критикой так называемого «Закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей семьями из США . Голодец заявляла, в частности, что этот закон противоречит Семейному кодексу и международной Конвенции о правах ребенка.

В числе главных проблем России Голодец называла низкие пенсии, которые, по ее мнению, нужно поднимать до 25 тысяч рублей в месяц, а «уникальную» бедность считает главным препятствием для экономического роста.

Теперь же ей предстоит справиться с проведением ЧМ-2018 в тяжелых с политической точки зрения условиях, а также каким-то образом реабилитировать российский спорт на фоне допинговых скандалов.

На должность вице-премьера по вопросам здравоохранения Дмитрий Медведев предложил назначить главу Счетной палаты Татьяну Голикову. Главный аудитор страны имеет богатый опыт работы в этой сфере — с 2007 по 2012 год Голикова была министром здравоохранения России в правительстве Владимира Путина. Отличается она, во-первых, своей активностью, а во-вторых — особым статусом.

Голикова — регулярный спикер самых яростных дискуссий российских экономических форумов, она — один из самых цитируемых представителей российских органов власти и главный визионер всех гигантских расходов российского государства.

Надзорное ведомство при Голиковой превратилось в обособленную силу — разгромные доклады зачастую становились причиной для отставок и уголовных дел. Наверное, самый громкий доклад был посвящен строительству космодрома «Восточный». Аудиторы пришли к выводу, что смета проекта была завышена на 13 миллиардов рублей. Контрольный орган позволил выявить схемы нецелевого использования бюджетных средств, а также предотвратить дальнейшее завышение стоимости.

Сменщику Голиковой придется сильно постараться, чтобы хотя бы сохранить достигнутый уровень, особенно в контексте тренда на реализацию масштабных инфраструктурных проектов.

Самой же Голиковой придется вспомнить былой опыт и постараться не допустить скандалов, как это было с препаратами компании «Фармстандарт» , в частности с «Арбидолом». Хотя причастность Голиковой к лоббированию препаратов компании доказать так и не удалось.

Дмитрий Козак останется в должности вице-премьера, однако на него переведут часть новых полномочий, которые раньше частично принадлежали его коллеге Аркадию Дворковичу . Если раньше Козак отвечал за региональное развитие, инфраструктуру и ЖКХ в субъектах России, то теперь за ним закреплены энергетика и промышленность.

Опыта в этих областях у Козака не так много, в октябре 2018 года будет 10 лет, как вице-премьер находится на своей должности, но до этого он курировал именно региональное развитие. Также неочевидны его отношения с профильными министрами: главой Минпромторга Денисом Мантуровым и главой Минэнерго Александром Новаком , так как Козак считается одной из самых закрытых персон российского кабмина.

Еще более загадочной для обывателя является персона вице-премьера Максима Акимова . Акимов во многом придет на замену Аркадию Дворковичу, в его ведение отойдет транспорт, связь и цифровая экономика. Для самого Дворковича, который курировал энергетику и транспорт, лишение должности стало большим сюрпризом, о своем увольнении с поста он узнал только в день инаугурации Владимира Путина.

Максим Акимов работает в правительстве с 2012 года, когда получил пост заместителя главы аппарата правительства. В 2013 году Акимову прочили пост Министра экономического развития на замену Андрею Белоусову , однако пост достался Алексею Улюкаеву . После ареста министра Акимов вновь претендовал на пост главы МЭР, однако в итоге кресло отошло Максиму Орешкину

До правительства Акимов работал в администрации Калуги и заместителем губернатора Калужской области . Большого опыта работы в отраслях, которые ему достались, у Акимова нет.

Про Алексея Гордеева СМИ последнее время почти не вспоминают. Однако он — управленец с огромным опытом, и в последние годы был заметной звездой политики региональной.

Гордеев родился в феврале 1955 года во Франкфурте-на-Одере в ГДР. Он самый возрастной из новых заместителей премьера, успел поработать в правительстве еще при Борисе Ельцине . В настоящий момент Гордеев занимает должность полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, в новом правительстве ему достанется пост вице-премьера по вопросам сельского хозяйства.

У Гордеева большой опыт работы в этой сфере: с 1999 по 2009 год он был министром сельского хозяйства России, возрождал «Россельхозбанк» и проводил первую с 1917 года Всероссийскую сельхозперепись. После этого его назначили на пост губернатора Воронежской области . Будучи главой региона, Гордеев неоднократно открыто упрекал федеральных министров в том, что они не прислушиваются к мнению губернаторов, а также критиковал правоохранительные органы за излишнее давление на бизнес. С 1 января 2018 года Гордеев стал членом совета Безопасности России — структуры, крайне близкой к президенту Владимиру Путину.

В новое правительство перейдет помощник президента Константин Чуйченко . Его Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства — своим заместителем.

В Кремле Чуйченко возглавлял Контрольное управление, и занял эту должность в 2008 году — как раз когда президентом стал Дмитрий Медведев. Это малоизвестная в широких кругах фигура. В СМИ хорошо запомнили разве что момент, когда глава государства едва не выгнал Чуйченко и другого своего помощника Ларису Брычеву со встречи с предпринимателями за то, что они разговаривали во время его выступления.

«Друзья мои! Сейчас повыгоняю всех. Здесь я говорю только», — сказал тогда Медведев.

Ранее это место в правительстве занимал Дмитрий Рогозин . Его же в новом правительстве, похоже, не ждут. Это может быть связано с многочисленными неудачами России в космической отрасли. 27 апреля 2016 года Рогозин получил выговор от Владимира Путина из-за проблем с ракетой-носителем «Союз 2.1а», пуск которой пришлось отложить. Однако на этом неприятности вице-премьера не закончились: 1 декабря того же года потерпел крушение грузовой корабль «Прогресс МС-04», 28 ноября 2017 года в океан упала ракета-носитель «Союз.2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников.

Кроме Рогозина в список кандидатов Медведева на момент написания этого материала не попали еще пятеро зампредседателей прошлого правительства.

Неясна судьба первого зампреда Игоря Шувалова . Он курировал экономическую политику. Шувалова многократно отправляли в отставку, сам же он относился к своей судьбе весьма философски. «Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», — отвечал на это первый вице-премьер.

Не упомянул Медведев и Аркадия Дворковича, который курировал топливно-энергетический комплекс. Президент Владимир Путин в 2017 году подверг его серьезной критике за то, что тот недостаточное внимание, по мнению главы государства, уделял транспортной отрасли. Тогда авиакомпания «ВИМ-Авиа» не смогла рассчитаться с поставщиками топлива и аэропортами, что привело к многочисленным отменам и задержкам рейсов.

«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — заявлял Путин.