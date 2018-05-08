Он не дремлет 

Все идет к тому, что Дмитрий Медведев остается в правительстве. Президент Владимир Путин в понедельник, 7 мая, снова внес в Госдуму его кандидатуру в качестве премьер-министра. Депутаты еще должны одобрить предложение президента, и не все с ней согласны, но Медведев уже приступил к формированию своей будущей команды. Она будет наполовину новой: часть вице-премьеров сменят профиль, а часть — уйдут. Рассказываем о том, каким может быть новое правительство.
В том, что Путин снова предложит назначить Медведева на пост премьер-министра, почти никто не сомневался. Впрочем, интрига, пусть и небольшая, но была. Кандидатами на этот пост в СМИ называли главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, председателя Счетной палаты Татьяну Голикову, мэра Москвы Сергея Собянина и бывшего министра финансов и зампреда правительства Алексея Кудрина. Как и ожидалось, сенсации не произошло.
Теперь одобрить или отклонить кандидатуру должны депутаты Госдумы, и там единого одобрения Медведев не получает: против уже высказались в КПРФ, за него также не будет голосовать фракция «Справедливая Россия». «Но есть нюанс — мы нескольким коллегам дали возможность свободного голосования», — отметил руководитель партии в Думе Сергей Миронов. Подавляющее же большинство, по его словам, проголосует против.
Однако и при единогласном противостоянии двух фракций внезапный поворот случится вряд ли. Медведев уже получил поддержку «Единой России», и этих голосов хватит для начала его нового премьерского срока.
Почти сразу после сообщения Путина о своем решении, Медведев представил Госдуме свое видение новой команды. В ней есть новые лица. При этом некоторые вице-премьеры сменят сферу ответственности.
Исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов займет в новом правительстве сразу два поста — он останется главой Минфина и совместит эту должность с позицией первого вице-премьера.
В российской истории при нынешней структуре правительства такая ситуация произойдет впервые. В 2000 году два поста совмещал Михаил Касьянов — тогда он одновременно являлся первым вице-премьером и министром финансов. Однако на тот момент в правительстве было несколько первых заместителей председателя правительства. Позже две позиции совмещал Алексей Кудрин — вице-премьера и министра финансов.
Среди тех, кто останется, но сменит профиль — непотопляемый Виталий Мутко. Бывшего министра спорта Медведев предлагает сделать вице-премьером по вопросам строительства. Этот выбор он сделал «с учетом опыта и с учетом персональных характеристик», отметил Медведев. Кроме того, он подчеркнул, что выбор сделан «в виду того, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами».
В случае с Мутко «внешних обстоятельств» было действительно много.
Мутко — один из самых непопулярных, но в то же время самых узнаваемых и по-своему ярких российских политиков, автор знаменитого «Ноу криминалити». В декабре 2017 года он существенно растерял свой функционал, получив сначала пожизненный запрет на посещение Олимпийских игр от МОК, потом — покинув пост президента Российского футбольного союза. Наконец, Мутко был исключен из состава Оргкомитета ЧМ-2018.
С именем Мутко ассоциируется ряд скандалов как раз в сфере строительства, которое он теперь, по мнению Медведева, должен курировать. В частности — многомиллионные хищения при строительстве стадиона «Зенит-Арена». Перед Мутко встанет множество серьезных задач: от неразрешенной проблемы обманутых дольщиков до изменения облика массового жилья.
В предыдущем составе правительства строительство курировал Дмитрий Козак.
На посту вице-премьера по спорту Мутко сменит Ольга Голодец. Кроме того, в будущем правительстве она займется культурой. Ранее Голодец курировала в правительстве социальный блок, сферу здравоохранения, демографию, занятость, образование, науку, культуру, туризм и многие другие направления. Она запомнилась россиянам как один из немногих политиков высшего эшелона, кто открыто выступил с критикой так называемого «Закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей семьями из США. Голодец заявляла, в частности, что этот закон противоречит Семейному кодексу и международной Конвенции о правах ребенка.
В числе главных проблем России Голодец называла низкие пенсии, которые, по ее мнению, нужно поднимать до 25 тысяч рублей в месяц, а «уникальную» бедность считает главным препятствием для экономического роста.
Теперь же ей предстоит справиться с проведением ЧМ-2018 в тяжелых с политической точки зрения условиях, а также каким-то образом реабилитировать российский спорт на фоне допинговых скандалов.
На должность вице-премьера по вопросам здравоохранения Дмитрий Медведев предложил назначить главу Счетной палаты Татьяну Голикову. Главный аудитор страны имеет богатый опыт работы в этой сфере — с 2007 по 2012 год Голикова была министром здравоохранения России в правительстве Владимира Путина. Отличается она, во-первых, своей активностью, а во-вторых — особым статусом.
Голикова — регулярный спикер самых яростных дискуссий российских экономических форумов, она — один из самых цитируемых представителей российских органов власти и главный визионер всех гигантских расходов российского государства.
Надзорное ведомство при Голиковой превратилось в обособленную силу — разгромные доклады зачастую становились причиной для отставок и уголовных дел. Наверное, самый громкий доклад был посвящен строительству космодрома «Восточный». Аудиторы пришли к выводу, что смета проекта была завышена на 13 миллиардов рублей. Контрольный орган позволил выявить схемы нецелевого использования бюджетных средств, а также предотвратить дальнейшее завышение стоимости.
Сменщику Голиковой придется сильно постараться, чтобы хотя бы сохранить достигнутый уровень, особенно в контексте тренда на реализацию масштабных инфраструктурных проектов.
Самой же Голиковой придется вспомнить былой опыт и постараться не допустить скандалов, как это было с препаратами компании «Фармстандарт», в частности с «Арбидолом». Хотя причастность Голиковой к лоббированию препаратов компании доказать так и не удалось.
Дмитрий Козак останется в должности вице-премьера, однако на него переведут часть новых полномочий, которые раньше частично принадлежали его коллеге Аркадию Дворковичу. Если раньше Козак отвечал за региональное развитие, инфраструктуру и ЖКХ в субъектах России, то теперь за ним закреплены энергетика и промышленность.
Опыта в этих областях у Козака не так много, в октябре 2018 года будет 10 лет, как вице-премьер находится на своей должности, но до этого он курировал именно региональное развитие. Также неочевидны его отношения с профильными министрами: главой Минпромторга Денисом Мантуровым и главой Минэнерго Александром Новаком, так как Козак считается одной из самых закрытых персон российского кабмина.
Еще более загадочной для обывателя является персона вице-премьера Максима Акимова. Акимов во многом придет на замену Аркадию Дворковичу, в его ведение отойдет транспорт, связь и цифровая экономика. Для самого Дворковича, который курировал энергетику и транспорт, лишение должности стало большим сюрпризом, о своем увольнении с поста он узнал только в день инаугурации Владимира Путина.
Максим Акимов работает в правительстве с 2012 года, когда получил пост заместителя главы аппарата правительства. В 2013 году Акимову прочили пост Министра экономического развития на замену Андрею Белоусову, однако пост достался Алексею Улюкаеву. После ареста министра Акимов вновь претендовал на пост главы МЭР, однако в итоге кресло отошло Максиму Орешкину.
До правительства Акимов работал в администрации Калуги и заместителем губернатора Калужской области. Большого опыта работы в отраслях, которые ему достались, у Акимова нет.
Про Алексея Гордеева СМИ последнее время почти не вспоминают. Однако он — управленец с огромным опытом, и в последние годы был заметной звездой политики региональной.
Гордеев родился в феврале 1955 года во Франкфурте-на-Одере в ГДР. Он самый возрастной из новых заместителей премьера, успел поработать в правительстве еще при Борисе Ельцине. В настоящий момент Гордеев занимает должность полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе, в новом правительстве ему достанется пост вице-премьера по вопросам сельского хозяйства.
У Гордеева большой опыт работы в этой сфере: с 1999 по 2009 год он был министром сельского хозяйства России, возрождал «Россельхозбанк» и проводил первую с 1917 года Всероссийскую сельхозперепись. После этого его назначили на пост губернатора Воронежской области. Будучи главой региона, Гордеев неоднократно открыто упрекал федеральных министров в том, что они не прислушиваются к мнению губернаторов, а также критиковал правоохранительные органы за излишнее давление на бизнес. С 1 января 2018 года Гордеев стал членом совета Безопасности России — структуры, крайне близкой к президенту Владимиру Путину.
В новое правительство перейдет помощник президента Константин Чуйченко. Его Медведев предложил назначить руководителем аппарата правительства — своим заместителем.
В Кремле Чуйченко возглавлял Контрольное управление, и занял эту должность в 2008 году — как раз когда президентом стал Дмитрий Медведев. Это малоизвестная в широких кругах фигура. В СМИ хорошо запомнили разве что момент, когда глава государства едва не выгнал Чуйченко и другого своего помощника Ларису Брычеву со встречи с предпринимателями за то, что они разговаривали во время его выступления.
«Друзья мои! Сейчас повыгоняю всех. Здесь я говорю только», — сказал тогда Медведев.
В состав нового правительства может войти замминистра обороны Юрий Борисов. 62-летний заместитель Шойгу «принимал непосредственное участие в запуске производства важнейших стратегических систем вооружений и военной техники», рассказал агентству РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.
Ранее это место в правительстве занимал Дмитрий Рогозин. Его же в новом правительстве, похоже, не ждут. Это может быть связано с многочисленными неудачами России в космической отрасли. 27 апреля 2016 года Рогозин получил выговор от Владимира Путина из-за проблем с ракетой-носителем «Союз 2.1а», пуск которой пришлось отложить. Однако на этом неприятности вице-премьера не закончились: 1 декабря того же года потерпел крушение грузовой корабль «Прогресс МС-04», 28 ноября 2017 года в океан упала ракета-носитель «Союз.2.1б», которая должна была вывести на орбиту 19 спутников.
Кроме Рогозина в список кандидатов Медведева на момент написания этого материала не попали еще пятеро зампредседателей прошлого правительства.
Неясна судьба первого зампреда Игоря Шувалова. Он курировал экономическую политику. Шувалова многократно отправляли в отставку, сам же он относился к своей судьбе весьма философски. «Я хочу работать там, где скажет президент. Я любой работе рад, которую даст президент», — отвечал на это первый вице-премьер.
Не упомянул Медведев и Аркадия Дворковича, который курировал топливно-энергетический комплекс. Президент Владимир Путин в 2017 году подверг его серьезной критике за то, что тот недостаточное внимание, по мнению главы государства, уделял транспортной отрасли. Тогда авиакомпания «ВИМ-Авиа» не смогла рассчитаться с поставщиками топлива и аэропортами, что привело к многочисленным отменам и задержкам рейсов.
«Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Дмитрием Анатольевичем, что делать вот с этим неполным служебным соответствием, если не справитесь, то тоже подумаем», — заявлял Путин.
Кроме того, среди теперь уже экс-заместителей — Сергей Приходько и Александр Хлопонин, а также Юрий Трутнев, который совмещал пост вице-премьера с работой полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
Наконец, отдельного упоминания заслуживает бывший министр финансов Алексей Кудрин, которого прочили в первые вице-премьеры. Однако ему места в будущей команде Медведев не нашел. Financial Times писала, что Путин рассматривает возможность вернуть Кудрина в кабмин в должности вице-премьера. Источники Bloomberg сообщили о планах назначения политика на некий высокий пост. Сам Кудрин 7 мая в разговоре с РИА Новости отказался комментировать эту информацию.