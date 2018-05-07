В Таганроге благоустроят Приморский парк за 113 миллионов рублей

Один из самых больших городских парков Таганрога совсем скоро преобразится до неузнаваемости. Городские власти планируют его благоустроить до 1 декабря. Аукцион появился на сайте госзакупок, максимальная цена контракта — 113 миллионов рублей.

Приморский парк находится к юго-западу от центральной набережной, на берегу залива. Он попал в программу «Комфортная городская среда». Это значит, что большую часть денег на его ремонт выделят из федерального бюджета.

— В Приморском посадят туи высотой 1,5–2 метра, зеленые изгороди, газоны, поставят тренажеры, обустроят площадки для мини-футбола, баскетбола. Здесь поставят новые скамейки, контейнеры для мусора, отремонтируют освещение и тротуарную плитку, — сказано в техзадании.

Кроме того, из сметы следует, что при строительстве здесь планируют вырубить несколько десятков деревьев, кроме тополей.

В этом году два парка благоустроят и в Ростове. В федеральную программу попали сквер им. Собино и «Осенний.