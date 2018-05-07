Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства

ГД. «Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», — сказал Медведев в ходе встречи с фракцией ЕР

Напомним, Мутко занимал пост министра спорта с 2008 по 2016 годы, а в октябре 2016-го стал вице-премьером по вопросам спорта.