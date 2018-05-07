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Веллер: решение жилищной проблемы обеспечит достижение ключевых для РФ показателей
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Веллер: решение жилищной проблемы обеспечит достижение ключевых для РФ показателей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Задача по улучшению жилищных условий граждан стоит в президентском указе предельно конкретно, заявил в понедельник «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по экономической политике Алексей Веллер.
«Указ президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стал одним из важнейших шагов на пути к повышению благосостояния граждан. Эту цель президент Владимир Путин выделил в качестве важнейшей во время инаугурации в Кремле», — отметил депутат.
По его мнению, решение жилищной проблемы обеспечит достижение и других ключевых для России показателей: повышения продолжительности жизни до 78 лет, увеличения рождаемости, оживления темпов экономического роста. «Поэтому не случайно в президентском указе задача, касающаяся жилищного строительства, стоит предельно конкретно — ежегодно улучшать жилищные условия не менее 5 млн российских семей», — заметил Веллер.
Парламентарий призвал правительство принять меры по оживлению строительной отрасли, используя для этого механизмы частно-государственного партнерства, проектного финансирования, налоговых льгот. По его мнению, строительная отрасль является проверенным драйвером экономики, обеспечивающим новые рабочие места также и в смежных отраслях, таких как машиностроение, производство стройматериалов, легкая промышленность и т.д.
«В связи с этим приоритетом для правительства должны стать модернизация строительной отрасли, внедрение новых технологий и строгий контроль качества возводимого жилья», — уверен Веллер.
7 мая Владимир Путин, в четвертый раз занявший пост президента России, подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», предписывающий правительству принять ряд мер «в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.
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