Кокошники, танки и «синие птицы»: в Челябинске прошла генеральная репетиция парада Победы

На площади Революции в Челябинске прошла генеральная репетиция парада в честь 73-й годовщины Великой Победы. Торжественным маршем прошли около тысячи военнослужащих, силовиков, спасателей, кадетов и волонтёров. На главную площадь города выехала военная техника: современные машины и отреставрированные образцы военных времён. Колонну боевых колесных и гусеничных машин возглавили исторические «экспонаты» Челябинского тракторного завода — танки Т-34 и ИС-3, а также артсамоход ИСУ-152. Это единственные в регионе образцы бронетанковой техники военного периода, которые сегодня на ходу. Поэтому ежегодно к майским праздникам они «вспоминают» свои ходовые навыки, участвуя в торжественном построении войск Челябинского гарнизона, отмечают в пресс-службе ЧТЗ.

— Боевые машины из заводского собрания исторической техники находятся в рабочем состоянии, и больших работ по ремонту в этом году не потребовалось. Тем не менее мы выполнили полное техобслуживание двух танков и самоходки, где необходимо — устранили течи. Так, на ИСУ-152 потребовалось устранить течь топлива, на Т-34 отладили работу электрооборудования, там обнаружилась неисправность. На всех машинах долили масло, а в дальнейшем дозаправят их топливом, — рассказал ответственный за подготовку техники, начальник участка по сборке опытной ДСТ Александр Бондарь

Несмотря на то, что танки подкрашивают, имена их создателей — выдающихся конструкторов Танкограда — по-прежнему остаются на броне гусеничных реликвий. Это руководивший разработкой самоходки Лев Троянов, автор концепции танка ИС-3 Михаил Балжи и главный конструктор по двигателям Иван Трашутин, чьи дизели типа В-2 ставились на все средние и тяжелые танки.

Чтобы зрители парада хорошо слушали музыку военных лет, песни детей и приказы командующего парадом, вокруг площади Революции установлены специальные динамики мощностью 10 киловатт.

— Права на ошибку у звукооператоров нет, поэтому проводится несколько репетиций. В автомобиле — мобильной аудиотрансляционной станции — установлен пульт. Оттуда звукооператор, как дирижер, следит за равномерностью звучания, — рассказал ведущий инженер компании «Ростелеком» Максим Дадашев. — В автомобиле также установлен генератор, который способен поддерживать до 8 часов автономной работы звуковой станции в условиях отключения городского электричества, так что ничто не помешает проведению праздничного парада.

В афишу Дня Победы включено 16 мероприятий. В 10:00 состоится возложение цветов. Торжественное построение начнётся в 12:00. В нём примут участие около 2,5 тысячи человек: силовики, курсанты военных вузов и слушатели военного факультета ЮУрГУ. В параде Победы будут участвовать 30 единиц отреставрированной техники времён Великой Отечественной войны и 16 современных. После построения технику вернут на площадь, где её смогут разглядеть вблизи все желающие.

Основные мероприятия пройдут в центре города. Там организуют концерты, полевую кухню. На театральной площади раздадут 6,5 тысячи порций, на Кировке — около тысячи. Участники «Бессмертного полка» начнут собираться в 13:30 возле ЮУрГУ. В 15:00 колонна пойдёт по маршруту: проспект Ленина — площадь Революции — улица Цвиллинга — Вечный огонь. В этом году он впервые пройдёт под песни военных лет. Организаторы подготовили для Дня Победы более полусотни композиций, которые можно будет услышать в центре города, парках и скверах.

Народные гулянья завершатся в 18:00. Финальной точкой программы станет фейерверк. В этом году в Челябинске запустят салют с эффектом 3D из нескольких тысяч залпов. Он продлится 10 минут. Музыки не будет, зато используют новые технологии, благодаря которым фейерверк не потеряет своей красочности даже в снег.