Святослав Федоров: что случилось с великим офтальмологом 

Самый известный российский хирург-офтальмолог Святослав Николаевич Федоров погиб 18 лет назад в результате крушения вертолета над одним из районов Москвы, близ кольцевой автодороги. Далеко не все те, кто хорошо знал выдающегося отечественного ученого, согласны с официальной версией авиакатастрофы — неисправность разбившегося французского «Еврокоптера Газель».
Как это произошло
Вертолет, принадлежавший клинике С. Н. Федорова, направлялся из Тамбова, где располагается один из филиалов МНТК «Микрохирургия глаза», в столицу и упал в московском районе Братцево. Святослав Николаевич летал в Тамбов на 10-летие филиала, последнее в своей жизни телеинтервью он дал именно местному ТВ. Что характерно, по данным, опубликованным «Коммерсантом», еще по пути в Тамбов в «Еврокоптере» не хватило топлива долететь 6 километров до отделения МНТК и пришлось делать вынужденную посадку. По словам самого Федорова, топливный датчик вертолета имел «погрешность» в 60 литров. Очевидцы видели, как возвращавшихся в столицу вертолет в небе над московским районом Митино «повело», затем он начал резко терять высоту и упал, развалившись на куски. Все четыре человека (помимо С. Н. Федорова в «Еврокоптере Газели» находились пилот Анатолий Лобов, штурман Анвер Хусаинов и сотрудник МНТК Александр Спиридонов) погибли.
Офтальмолог пилотировал сам?
Как говорил и.о. Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» Леонид Линник, 72-летний Святослав Федоров за месяц до трагедии получил лицензию на пилотирование и на тот момент его летный опыт ограничивался почти тридцатью часами. Есть версия, что в ту роковую пятницу офтальмолог находился в кресле второго пилота рядом с Анатолием Лобовым. Имеющий двойное управление вертолет в принципе мог пилотироваться как Лобовым, так и самим Федоровым. Журналисты расспросили представительницу фирмы-производителя «Еврокоптера» в Москве, и Оливия Афанасьефф рассказала, что в свое время отговаривала знаменитого офтальмолога от покупки именно этой, устаревшей, модели: вертолет компания не обслуживала, поскольку югославский завод, где выпускался французский геликоптер, в свое время разбомбили натовские бомбардировщики. Однако С. Федоров его все же купил в Англии. Позже государственная комиссия, расследовавшая причины гибели людей при крушении «Еврокоптера Газели», сделала упор именно на технические неисправности вертолета — по мнению экспертов, с того момента, как «Газель» перегнали в Москву и до авиакатастрофы винтокрылую машину эксплуатировали с грубыми нарушениями, которые в итоге и привели к трагедии.
Вдова Федорова считала, что ее мужа убили
В МНТК помимо московского центрального института имелись свыше десятка филиалов по стране. Серьезные доходы приносил корабль-глазная клиника «Петр Первый» (более 400 мест), передвижные клиники для диагностирования и операций, оборудованные в комфортабельных импортных автобусах, в МНТК имелась недвижимость и иные, не имеющие прямого отношения к медицине, финансовые источники. Институт микрохирургии лихорадило еще при жизни С. Н. Федорова. Вдова Святослава Николаевича неоднократно заявляла СМИ, что гибель ее мужа — не трагическая случайность, а подстроенное конкурентами убийство с целью устранения соперника в борьбе за финансовые активы МНТК. Ирэн Федорова спустя 5 лет после трагедии говорила журналисту «Новой газеты», что в вертолет тогда подложили пластиковую бомбу, а не нашли следов взрыва потому, что никто не стал этим заниматься. Ирэн Федорова рассказала о 12 версиях трагедии, которые «разобрали детально», а тринадцатую, криминальную, рассматривать не захотели якобы из-за того, что МНТК не стал платить за это громадную сумму денег. Не до конца верила в непреднамеренную смерть отца и дочь от предыдущего брака Ирина (Святослав Николаевич женился трижды, и отношения между четырьмя дочерьми от разных жен, судя материалам центральной прессы, отнюдь не являли собой образец для подражания) — в интервью газете «Труд» она сказала, что вероятность гибели отца в результате насильственной смерти — «50 на 50». Версии подстроенного убийства придерживался и соратник Святослава Федорова Валерий Захаров, знакомый офтальмолога еще с 60-х годов. Захаров рассказал журналу «Итоги», что на МНТК незадолго до гибели С. Н. Федорова повесили банковский многомиллионный долларовый долг, шли суды. По предположению Захарова, знаменитого офтальмолога в этой ситуации просто подставили, чтобы прибрать к рукам Межотраслевого научно-технического комплекса.