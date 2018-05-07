Большинство услуг в МФЦ Москвы теперь можно оформить по одному заявлению

Большую часть услуг в московских центрах «Мои документы» теперь можно оформить по одному заявлению, с 1 мая услуга по комплексному запросу дополнена еще 83 предоставляемыми органами исполнительной власти Москвы услугами, сообщается на сайте столичного ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг».

«Во всех центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы можно подать единое комплексное заявление. Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги — остальное сделают сотрудники центров госуслуг. Это никак не влияет на качество предоставления услуг, однако существенно экономит время жителей», — говорится в сообщении.

Комплексный запрос можно подать на 106 услуг, заполнив одно заявление вместо трех, например, на замену водительских удостоверений, оформление свидетельства о рождении ребенка и сертификата на получение материнского капитала. Получить несколько услуг по одному запросу можно как в рамках жизненной ситуации, так и при необходимости единовременно оформить различные документы.

Срок предоставления услуг при этом увеличится всего на один день — зато заявитель потратит гораздо меньше времени на посещение центра и заполнение отдельных заявлений на каждую услугу. При подаче комплексного запроса весь пакет запрашиваемых документов заявитель получит в срок предоставления самой длительной услуги (плюс один рабочий день). Также оформленные документы можно забрать не в комплексном пакете, а по мере готовности.

Кроме того, во всех центрах госуслуг можно подать документы «одним пакетом» в рамках жизненных ситуаций «Смена места жительства», «Приобретение жилья», «Рождение ребенка», «Перемена имени», «Многодетная семья», «Оформление наследства».

Центры госуслуг «Мои документы» постоянно совершенствуются, чтобы повысить уровень комфорта получения государственных услуг. Центры открыты в каждом районе Москвы и работают по удобному графику: ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманский офис открыт с 10:00 до 22:00.