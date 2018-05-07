Telegram-каналы сообщили, что Игорь Шувалов возглавит РСПП 

В понедельник вечером исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев провел консультацию с фракцией «Единая Россия» в Госдуме. В ходе обсуждения он предложил назначить Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Ольгу Голодец, Юрия Борисова и Максима Акимова вице-премьерами.
Среди кандидатов в вице-премьеры, таким образом, не оказалось Игоря Шувалова, Дмитрия Рогозина, Сергея Приходько, Аркадия Дворковича и Александра Хлопонина. Однако, как стало известно Telegram-каналу «Преемник», занимавший должность первого зампреда правительства Шувалов возглавит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
«На его уходе настоял Медведев. Он же был категорически против прихода в правительство [помощника президента РФ Андрея] Белоусова», — пишет Telegram-канал.
Стоит отметить, что должность президента РСПП с 2005 года занимает Александр Шохин.