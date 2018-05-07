Страны ЕС установят цели по уровню выбросов CO2

Москва , 7 мая — «Вести. Экономика». Франция вместе с другими четырьмя странами Евросоюза призвали установить амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей, опередив предложение Еврокомиссии , которое ожидается в конце этого месяца.

В документе, с которым ознакомились Reuters , Франция отмечает, что амбициозные задачи должны быть установлены на период к 2025, 2030 и 2050 году. Это позволит расширить усилия по переходу на более экологичное топливо.

К 16 мая Еврокомиссия предложит первые в Европе стандарты по уровню выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей, после чего они должны будут быть согласованы Европейским парламентом и национальными правительствами стран ЕС.

Как писали «Вести. Экономика», выбросы углекислого газа в Европейском союзе от сжигания ископаемого топлива в 2017 году увеличились, сообщило статистическое ведомство ЕС Eurostat, отметив, что сокращение выбросов, связанных с изменением климата, до сих пор остается проблемой.

Выбросы углерода в ЕС выросли на 1,8% по сравнению с 2016 годом, заявил Eurostat, при этом на Мальте и в Эстонии было зафиксировано двузначное увеличение.