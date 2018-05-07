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Страны ЕС установят цели по уровню выбросов CO2
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Страны ЕС установят цели по уровню выбросов CO2 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Франция вместе с другими четырьмя странами Евросоюза призвали установить амбициозные цели по сокращению выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей, опередив предложение Еврокомиссии, которое ожидается в конце этого месяца.
В документе, с которым ознакомились Reuters, Франция отмечает, что амбициозные задачи должны быть установлены на период к 2025, 2030 и 2050 году. Это позволит расширить усилия по переходу на более экологичное топливо.
К 16 мая Еврокомиссия предложит первые в Европе стандарты по уровню выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей, после чего они должны будут быть согласованы Европейским парламентом и национальными правительствами стран ЕС.
Как писали «Вести. Экономика», выбросы углекислого газа в Европейском союзе от сжигания ископаемого топлива в 2017 году увеличились, сообщило статистическое ведомство ЕС Eurostat, отметив, что сокращение выбросов, связанных с изменением климата, до сих пор остается проблемой.
Выбросы углерода в ЕС выросли на 1,8% по сравнению с 2016 годом, заявил Eurostat, при этом на Мальте и в Эстонии было зафиксировано двузначное увеличение.
Финляндия и Дания показали резкое снижение, в то время как выбросы в Германии — крупнейшей экономики блока, которая до сих пор зависит от угля на 40% от всего потребления электроэнергии, — изменились незначительно.
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