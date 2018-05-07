В Оксфорде проходит полицейская операция против вооруженного мужчины

Тревожные новости в эти минуты приходят из Оксфорда. По данным телеканала BBC и местных изданий, в самом центре английского города, позади оксфордского замка, развернулось противостояние между полицией и неким вооруженным мужчиной. На месте были слышны выстрелы и, по некоторым свидетельствам, даже взрывы. Сообщается об одном человеке, получившем «незначительное ранение».

Вызов на пульт полиции поступил где-то в 1.30 дня по местному времени. В настоящее время, как передает The Daily Star, продолжаются переговоры между оперативниками и стрелком, который, по предварительной информации, расположился на балконе одного из зданий. «Стражи порядка пытаются разрешить ситуацию», — поясняет издание. На место уже прибыли бригады скорой помощи, район происшествия на площади Парадайз оцеплен. «Я шел по обычному маршруту вместе со своими детьми, но полиция меня не пустила», — рассказал журналистам один из жителей Оксфорда. Другие подробности этого происшествия пока не известны.