Хелависа: «Бессмертный полк» — просто показательное шествие

Участие в патриотической акции «Бессмертный полк» принимают все больше городов по всему миру. Ожидается, что самая масштабная акция пройдет в Москве — по данным организаторов, вспомнить героев Великой Отечественной войны и пройти с фотографиями своих воевавших родственников в столице соберутся около миллиона человек.

Солистка группы «Мельница» Хелависа в эфире НСН рассказала о своём отношении к акции.

«Мои знакомые участвуют. Я — нет. Мне не нравится формат и то, что это показательный проход. Мои дети знают своего прадедушку Ивана Александровича, и мы не видим смысла выносить это за пределы семейного круга. Мне кажется, что не нужно с этим ходить. Поэтому я поеду к бабушке, и мы просто будем вспоминать прадеда в семейном кругу», — сообщила певица.

Акция «Бессмертный полк» стартует в Москве в 15:00, а сам сбор участников начинается в 12:00. Все желающие должны будут пройти маршрут от станции метро «Динамо» до Храма Василия Блаженного. Всего предстоит преодолеть 5,9 км. Прохождение маршрута займет, примерно, 2 часа. Также можно будет присоединиться к шествию у станции метро «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская».