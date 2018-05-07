Ещё
Хелависа: «Бессмертный полк» — просто показательное шествие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хелависа: «Бессмертный полк» — просто показательное шествие 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Участие в патриотической акции «Бессмертный полк» принимают все больше городов по всему миру. Ожидается, что самая масштабная акция пройдет в Москве — по данным организаторов, вспомнить героев Великой Отечественной войны и пройти с фотографиями своих воевавших родственников в столице соберутся около миллиона человек.
Солистка группы «Мельница» Хелависа в эфире НСН рассказала о своём отношении к акции.
«Мои знакомые участвуют. Я — нет. Мне не нравится формат и то, что это показательный проход. Мои дети знают своего прадедушку Ивана Александровича, и мы не видим смысла выносить это за пределы семейного круга. Мне кажется, что не нужно с этим ходить. Поэтому я поеду к бабушке, и мы просто будем вспоминать прадеда в семейном кругу», — сообщила певица.
Акция «Бессмертный полк» стартует в Москве в 15:00, а сам сбор участников начинается в 12:00. Все желающие должны будут пройти маршрут от станции метро «Динамо» до Храма Василия Блаженного. Всего предстоит преодолеть 5,9 км. Прохождение маршрута займет, примерно, 2 часа. Также можно будет присоединиться к шествию у станции метро «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Тверская», «Пушкинская» и «Чеховская».
Национальная Служба Новостей: последние новости
Собчак призналась, что потолстела во время избирательной кампании «Ответ Порошенко». Илон Маск открывает конфетную фабрику Новый старый премьер. Незаменимый Дмитрий Медведев?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня171
Медведева отказались поддержать802
Украина готовит «диверсию» на Юге России302
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина168
Мир отреагировал на инаугурацию Путина518
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение