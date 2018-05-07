Война в СНТ в Ногинском районе: жители против председателя

Дачные войны разгорелись в Ногинском районе. Жители СНТ ‐ против председателя. Люди уверяют: в правлении творят, что хотят, подделывают платежные документы, вымогают деньги и даже идут на хулиганство. Почему конфликт не разрешается уже несколько лет и чего добиваются дачники?

Мы находились с супругой в бане, мылись, погас резко свет. Вылез, пошел посмотреть — никого нет. Счетчик запитан, лампочка горит. И когда вышел второй раз, увидел — по той улице люди мелькнули с лестницей. И тогда я уже понял, что мне отрезали провода!

— Андрей Самусев, житель СНТ «Березка».

Стоя с остатками проводов в руках, житель СНТ Андрей Самусев объясняет: методы шантажа со стороны правления товарищества уже начинают «пахнуть» подростковым хулиганством. Но какие уж тут шутки: так председатель вымогает деньги, говорит Андрей. Тех, кто резал провода, удалось догнать — это были члены правления. Хозяин дома потребовал, чтобы электричество вернули. В ответ, вспоминает, получил перелом носа и гематомы, все это Андрей сразу зафиксировал в полиции.

Она говорит — оплатите мне членские взносы полностью, в полном объеме. Хотя мы не являемся членами СНТ. Судебные расходы, они с кем-то судятся, СНТ, а мы должны оплачивать судебные расходы. Поэтому мы не понимаем, за что мы должны еще платить?!

— Андрей Самусев, житель СНТ «Березка».

Андрей Самусев пользуется инфраструктурой СНТ по договору, при этом не являясь его членом. За все услуги платит исправно. Но взять свое обманным путем, говорит, у председателя все равно получилось. С заключением договора тянули почти три года. А потом резко подали в суд — якобы все это время Андрей не оплачивал коммуналку. При этом из договора, который председатель Злобина предоставила суду, исчез маленький, но самый важный пункт: о том, что «садоводом оплачивается только та часть имущества, в которой он нуждается». Недовольны работой правления в СНТ «Березка» многие. Так, за фальшивые собрания и подтасовку числа жителей, на них присутствующих, на Злобину подала в суд Надежда Минакова. Ногинский городской суд вынес решение в пользу Надежды, и протоколы собраний признали недействительными.

В протоколах были сбор членских и целевых взносов. Если все это умножить по годам, то там 7 миллионов денег. Я выиграла этот суд. А она членам СНТ не довела до сведения, что суд выигран, и эти 7 миллионов — куда она их дела?

— Надежда Минакова, жительница СНТ «Березка».

Куда идут деньги, по словам местных, им говорить не хотят. Вот, например, люди платят за охрану. И эта статья расхода висит в перечне услуг на проходной. Но охранника жители не видели ни разу. Так, даже впустить, скажем, неотложку, некому. Опять же, дорогие ворота, со слов дачников, поставили без их ведома, когда речь шла только о шлагбауме. Говорят, председатель уверила: открывать ворота люди должны сами или звонить ей лично. И это учитывая тот факт, что на наш звонок в надежде разъяснить ситуацию Ольга Злобина не отвечала больше часа. А услышав слова «телеканал» и имя Андрея, председатель даже не дождалась вопроса.