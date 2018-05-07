Медведев нужен стране для укрепления экономики

«Надо отдать должное результату работы правительства под руководством Медведева: прошедшие шесть лет нужно в целом оценивать как положительные хотя бы потому, что удалось выдержать беспрецедентно мощное внешнее давление, которое было организовано на Россию , российскую экономику и российское общество в целом. И в этом смысле правительство справилось», — поделился с « Парламентской газетой » своей оценкой эксперт.

По мнению Мартынова, именно благодаря усилиям кабинета министров удалось предотвратить тот уровень падения российской экономики, финансовой системы и благосостояния людей, которого добивался «коллективный Запад».

«Да, были определённые потери. Но это явно не соответствует ожиданиям наших оппонентов и недоброжелателей. И в этом смысле это заслуга правительства Медведева», — полагает он.

В качестве важных качеств премьера, повлиявших на его переназначение, политолог назвал компетентность и точное следование всем указаниям президента, а также то, что Медведев является председателем правящей партии и в реализации своих действий опирается на парламентское конституционное большинство.

Эксперт выразил уверенность в том, что завтра, 8 мая, Медведева утвердят на премьерской должности парламентским большинством Государственной Думы , и сразу вслед за этим начнётся формирование правительства в новом составе.

«Сейчас, насколько я понимаю, во фракциях идут консультации и дискуссии по теме состава кабинета министров и структуры нового правительства. И я полагаю, что новые задачи по экономическому развитию страны в сложных внешних условиях потребуют не столько кадровых изменений в составе правительства, сколько структурных изменений. Но я уверен, что в новом правительстве появятся новые лица, старые лица — в новом качестве, а кого-то из функционеров мы уже не увидим», — поделился предположениями Мартынов.