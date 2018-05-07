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Дошкольники из Бабушкинского провели праздничные посадки деревьев
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Дошкольники из Бабушкинского провели праздничные посадки деревьев 

Управа района Бабушкинский 1 час назад
Фото: Управа района Бабушкинский
В дошкольных группах ГБОУ «Школа № 1095» 3 мая провели китайский праздник посадки деревьев. Об этом сообщает официальный сайт образовательного учреждения.
«Участвуя в празднике, дети знакомятся с культурой и традициями Китая, многообразием и неповторимостью этой страны. Дошкольники с интересом прослушали рассказ о Китае, китайской письменности, церемонии чаепития, особенностях животного и растительного мира. Затем ребята вместе с педагогами посадили на территории деревья — плакучую лиственницу. Каждый участник праздника получил на память медальон-символ с изображением панды», — говорится в сообщении.
По словам педагогов, мероприятие вызвало у дошкольников много положительных эмоций. (мю)
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