В Росгвардии предложили вернуть льготы ветеранам военной службы

Речь идет не только о бывших солдатах и офицерах внутренних войск, а теперь Росгвардии, но и о пенсионерах всех видов, родов войск и силовых ведомств. А это около 43 миллионов человек, треть населения страны. Суть проблемы в утере военными ветеранами федерального статуса, ранее прописанного в законодательстве. Причем у ветеранов труда этот статус сохранился. Видимо, в какой-то трудный для экономики период было решено сэкономить бюджетные деньги и пойти на «небольшую» хитрость — переложить заботу о бывших военных на местные и региональные администрации.

Вроде бы все продекларированные льготы остались, но только в границах конкретных территорий, где проживают опять же конкретные ветераны. Скажем, военный пенсионер вправе ездить на общественном транспорте бесплатно. Но если он живет, скажем, в Москве , то только в столице. В Туле или в Хабаровске ему уже придется покупать билет на автобус за свои наличные. Так же и житель, например, Курска будет вынужден оплачивать проезд в столичном метро. И это только один аспект «льготной войны». А есть еще медпомощь, услуги ЖКХ, пресловутый «квартирный вопрос»…

Более того, известны случаи, когда и родная казалось бы администрация просто забывает про своего ветерана.

Чиновничья логика понятна. Раз все отдано на откуп местным властям, а федеральной «обязаловки» давно нет, можно сэкономить на никому уже не нужных стариках. Вернее, изъять из своего бюджета деньги, которые обязаны выделять для ветеранов. Но кто и когда это проверит и выявит?

Видимо, в какой-то трудный период за счет бывших военных решили сэкономить бюджетные деньги

Понятно, что такое к себе отношение не повышает самооценки не только военного пенсионера, но и молодого офицера, которому когда-нибудь тоже предстоит стать таким же пенсионером. Мол, смотри, лейтенант, что тебя ждет, когда уволишься в запас или отставку.

Свои предложения пенсионеры Росгвардии решили озвучить в докладе о государственной политике в отношении ветеранов на заседании Российского организационного комитета «Победа». Накануне Дня Победы такие новации могут оказаться кстати. Возможно, основные положения и тезисы этого доклада лягут в законопроект, который может быть представлен Госдуме уже в этом году.

Впрочем, ветераны пекутся не только о собственной благополучной старости. Они еще вполне готовы и в силах послужить Отечеству. Они предлагают создать Федеральное агентство по делам ветеранов. Ведь существует, и весьма эффективно, такое же агентство по делам молодежи.

Предполагается, что это агентство будет оказывать помощь ветеранам, заниматься благотворительством, устанавливать мемориальные доски и памятные знаки, ухаживать за могилами.

С другой стороны, будут созданы условия для обобщения боевого и служебного опыта ветеранов, который окажется крайне полезен в деле военно-патриотического воспитания и молодых солдат, и школьников.