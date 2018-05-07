Дежурный по городу: мусорный сеттльмент и машина-пылесос (Видео)

Побывали в обиталище бомжей на улице Ригачина, а затем прокатились на подметально-уборочной машине «Чистодор» На перекрестке улиц Ригачина и Державина местные бродяги устроили целое поселение — настоящий мусорный сеттльмент. И все это — не так уж и далеко от центра города, претендующего на столичный статус.

Кстати, на улице Ригачина сегодня работала машина-пылесос — сотрудники компании, занимающейся уборкой города, рассказали, как она устроена.

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