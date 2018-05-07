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Дежурный по городу: мусорный сеттльмент и машина-пылесос (Видео)
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Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня

Дежурный по городу: мусорный сеттльмент и машина-пылесос (Видео) 

Карельские вести 22 минуты назад
Фото: Карельские вести
Побывали в обиталище бомжей на улице Ригачина, а затем прокатились на подметально-уборочной машине «Чистодор» На перекрестке улиц Ригачина и Державина местные бродяги устроили целое поселение — настоящий мусорный сеттльмент. И все это — не так уж и далеко от центра города, претендующего на столичный статус.
Кстати, на улице Ригачина сегодня работала машина-пылесос — сотрудники компании, занимающейся уборкой города, рассказали, как она устроена.
Подробности в рубрике «Дежурный по городу».
По материалам: ptzgovorit.ru
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