Ответственность за неисполнение требований приставов при угрозе жизни людей могут ужесточить

Госдуму внесен законопроект, предлагающий усилить административную ответственность за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя, если такие действия должника могут повлечь угрозу жизни и здоровью людей. Соответствующий документ имеется в распоряжении « Парламентской газеты ».

Автором инициативы является первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин

В пояснительной записке отмечается, что на сегодняшний день действия судебного пристава при исполнении требований, которые обязывают должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения, носят довольно длительный характер.

При возбуждении исполнительного производства пристав устанавливает срок для добровольного исполнения должником указанных требований. Если он в срок не исполняет эти требования без уважительных причин, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает новый срок для исполнения. При нарушении и этого срока судебный пристав составляет протокол об административном правонарушении и вновь устанавливает должнику срок для выполнения указанных требований.

Только после соблюдения всей выше обозначенной процедуры пристав вправе организовать исполнение без участия должника, в случае, если его участие необязательно.

«Установленные в настоящее время законодательством Российской Федерации меры в виде административной и даже уголовной ответственности не являются достаточной мотивацией для должника исполнить требования исполнительного документа неимущественного характера», — указывается в документе.

В частности, отмечается, что применение существующих мер ответственности не мешает должнику продолжать вести деятельность на потенциально опасных объектах. Это в отдельных случаях может привести к возникновению ситуаций, способных причинить вред жизни или здоровью граждан, а также повлечь за собой гибель людей.

Для предотвращения таких ситуаций Вяткин предлагает ввести в законодательство возможность применения административного штрафа. Эта мера ответственности будет применяться в случаях неисполнения должником требований неимущественного характера, которые были приняты для недопущения угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения подкарантинных объектов, радиационной аварии или техногенной катастрофы, а также причинения вреда окружающей среде.

Граждан за такие нарушения предлагается штрафовать на сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае принятия законопроекта будет грозить штраф в размере от 500 тысяч до 800 тысяч рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юридических лиц могут начать штрафовать на сумму от одного до трёх миллионов рублей. Их также могут обязать приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Отмечается, что приостановление деятельности побудит должника к исполнению требований исполнительных документов, поскольку лишит его на определенное время возможности вести финансово-хозяйственную деятельность, с другой стороны — это исключит возможность причинения вреда гражданам.