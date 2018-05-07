Бывшие должностные лица провинций Шэньси, Хубэй и города Шанхай обвиняются во взяточничестве 

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ — Трем бывшим высокопоставленным должностным лицам провинций Шэньси, Хубэй и города Шанхай предъявлены обвинения во взяточничестве. Об этом сегодня сообщила Верховная народная прокуратура КНР /ВНП/.
Бывший заместитель главы ПК СНП провинции Шэньси Вэй Миньчжоу, бывший заместитель председателя НПКСК провинции Хубэй Лю Шаньцяо, а также бывший секретарь партийной группы Народной прокуратуры Шанхая, бывший генеральный прокурор Шанхая Чэнь Сюй привлекаются к уголовной ответственности прокуратурами провинций Хунань, Хэнань и Гуанси-Чжуанского автономного района, соответственно, говорится в заявлении ВНП.
Прокуратура проинформировала трех обвиняемых об их процессуальных правах, допросила их, а также заслушала их адвокатов, сообщила ВНП. —0—