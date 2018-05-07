Какие иностранные военные формирования были созданы в СССР в Великую Отечественную

В ходе Второй мировой войны многие государства создавали, с политическими целями, воинские формирования из иностранных подданных или из своих граждан, но с определённой национальной окраской.

Финская Народная Армия

Первая попытка создать «освободительную армию» из лиц той национальности, государство которой являлось противником, была предпринята в СССР ещё в ходе войны с Финляндией зимой 1939/40 г. Почти за три недели до начала войны, 11 ноября 1939 года, началось формирование финской «народной армии» (ФНА) в составе Ленинградского военного округа. Туда записывали финнов и карелов, проходивших службу в Красной армии. К моменту вторжения в ней насчитывалось более 13 тысяч человек. Предполагалось, что, по мере «освобождения» территории Финляндии, она пополнится добровольцами из числа граждан этой страны.

Однако выяснилось, что финны не торопятся вступать в «народную армию» и вообще не собираются приветствовать советские войска как своих освободителей. Почти всё финское население приграничных территорий, по мере приближения Красной армии, эвакуировалось вглубь Финляндии. И хотя к концу военных действий ФНА насчитывала больше 25 тысяч военнослужащих, почти все они были советскими гражданами, переведёнными туда служить.

Непредвиденно тяжёлый ход войны изменил предназначение ФНА. Если сначала она готовилась только для политической демонстрации, то постепенно советское командование стало использовать её в боевых действиях. Сам термин ФНА вскоре исчез, и данное формирование стало числиться просто как регулярная 106-я горнострелковая дивизия РККА.

Польская армия генерала Андерса

Задолго до начала войны с гитлеровской Германией советское руководство стремилось придать ей «освободительный характер». Особенно большое внимание в связи с этим уделялось славянам.

Несмотря на то, что весной 1940 года значительная часть пленных польских офицеров была уничтожена в Катыни, 2 ноября 1940 года Берия отдал приказ о сформировании польской дивизии. Многие офицеры, остававшиеся в советских лагерях, согласились в ней участвовать, так как это был шанс вырваться из заточения. 4 июня 1941 года Совнарком и Политбюро приняли секретное решение о создании к 1 июля 238-й стрелковой дивизии из числа поляков. После начала войны была достигнута договорённость с эмигрантским правительством Польши в Лондоне о формировании в СССР уже целой польской армии. [С-BLOCK]

В августе 1941 года был издан указ об амнистии польским гражданам, заключённым в советских лагерях. Главнокомандующим польской армией стал генерал Владислав Андерс. Советское правительство вооружало и снабжало армию Андерса, кое-что поставляла ей и Великобритания . Однако вопросами кадрового формирования польской армии в СССР ведали эмиссары эмигрантского правительства. Они вели и политическую пропаганду в польской армии.

Весной 1942 года армия Андерса насчитывала более 100 тысяч человек. Однако в армии были сильны антисоветские настроения, и её командование, с одобрения эмигрантского правительства, настаивало на отправке армии за пределы СССР, в распоряжение британского командования. Того же требовало и правительство Великобритании. В конце концов, поняв, что армию Андерса ему не удастся использовать в политических целях, Сталин дал согласие на её вывод в Иран . Ушедшие из СССР польские войска приняли участие в сражениях Второй мировой войны в Средиземноморье, Италии и Западной Европе.

Войско Польское

Не все польские военнослужащие ушли из СССР вместе с генералом Андерсом. Небольшая часть, главным образом коммунисты , осталась, и из них летом 1943 года была сформирована 1-я польская пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко, вскоре разросшаяся до корпуса. Она послужила основой создания Войска Польского под политическим контролем СССР. К концу войны существовали уже две армии Войска Польского.

Свой первый бой польские советские части приняли 12 октября 1943 года в районе села Ленино на Могилёвщине. В дальнейшем польские советские войска участвовали в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии , в боях под Варшавой , в Висло-Одерской операции и в битве за Берлин. На момент вступления в Польшу летом 1944 года Войско Польское насчитывало более 100 тысяч человек и в дальнейшем пополнялось по призыву из населения Польши. К концу войны в нём состояло более 400 тысяч военнослужащих.

Чехословацкие войска

Возможность создания чехословацкой армии под советским контролем также рассматривалась руководством СССР ещё с конца 1938 года. Осенью 1939 года на занятой советскими войсками части Польши органы НКВД обнаружили полковника бывшей чехословацкой армии Людвига Свободу, занимавшегося организацией антинацистского подполья, и вывезли его в СССР. В 1942 году Свобода был назначен командиром 1-го чехословацкого батальона в составе Красной армии. 8 марта 1943 года чехословацкий батальон принял первый бой, отражая немецкое контрнаступление под Харьковом

Летом 1943 года батальон разросся до размеров бригады, а весною 1944 года — отдельного армейского корпуса. Летом 1944 года были также созданы отдельная чехословацкая танковая бригада и отдельные авиационные части. Интересной особенностью 1-й чехословацкой бригады было то, что большинство её военнослужащих составляли карпатские русины, бывшие до 1938 года гражданами Чехословакии. Корпус завершил войну в мае 1945 года на территории Чехословакии.

Югославские, румынские и немецкие

Хотя постановление ГКО от 3 июля 1941 года предусматривало формирование в СССР, помимо польских и чехословацких, также югославских воинских частей, к их реальному укомплектованию удалось приступить не раньше октября 1943 года. К тому времени в СССР набралось достаточно военнопленных из югославских народов, ранее воевавших на стороне усташского правительства Хорватии — союзника Германии. Тогда же была сформирована и 1-я румынская пехотная дивизия из военнопленных румын.

Все слышали о французской авиационной эскадрилье «Нормандия—Неман». В отличие от других иностранных военных формирований в РККА, оно было сформировано за пределами СССР, в Северной Африке и направлено на советско-германский фронт по инициативе генерала Шарля де Голля, вождя «Сражающейся Франции». [С-BLOCK]