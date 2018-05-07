Осужден владелец частной клиники, сотрудник которой вколол «лошадиную» дозу обезболивающего 

Генерального директора коммерческой медицинской фирмы, врач которой по ошибке вколол пациентке смертельную дозу лекарства, получил по приговору суда реальный тюремный срок.
Как в свое время сообщал «КВ», жертва эскулапов — 36-летний инженер НИИ автоматики «Росатома» — страдала от болей в спине и ноге и во время очередного приступа в декабре 2016 года решилась на «блокаду». В государственном лечебном учреждении ей сообщили, что данную процедуру на дому не проводят. И мама женщины 26 декабря позвонила в частную медицинскую компанию ООО «Авесана», где за 5 тысяч рублей вызвались помочь.
В квартиру на улице Кулакова приехал врач-невролог, который и должен был сделать обезболивающую инъекцию. Но медик почему-то подошел к своим обязанностям крайне беспечно. Он не расспросил женщину о перенесенных заболеваниях, об аллергии, не собрал историю болезни. А после укола лидокаина у несчастной начался приступ и она скончалась на глазах матери и маленькой дочери.
В ходе тщательного расследования следователи Хорошевского межрайонного следственного отдела выяснили, что количество введенного лекарства превышало допустимую норму в 2,5 раза и наступило отравление организма. Сам врач-невролог, медик с большим стажем (ранее мужчина работал в столичной больнице), который и ввел лошадиную дозу обезболивающегося, подался в бега. Уголовное дело в отношении него и сотрудницы компании, осуществлявшей прием звонков от клиентов, выделено в отдельное производство. Их руководитель Владимир Киселев заявил на судебном процессе, что он ни в чем не виноват, что произошедшее — не его личная вина и он не может нести ответственность за всех своих врачей. А выехавшему по вызову медику и вовсе запрещено было делать блокаду. Между тем в карточке диспетчера были другие сведения — врач был вправе колоть лидокаин.
Как сообщили «КВ» в Хорошевской межрайонной прокуратуре, руководитель медицинской компании предстал перед судом по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд приговорил Владимира Киселева к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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