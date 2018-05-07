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Осужден владелец частной клиники, сотрудник которой вколол «лошадиную» дозу обезболивающего
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Осужден владелец частной клиники, сотрудник которой вколол «лошадиную» дозу обезболивающего 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Генерального директора коммерческой медицинской фирмы, врач которой по ошибке вколол пациентке смертельную дозу лекарства, получил по приговору суда реальный тюремный срок.
Как в свое время сообщал «КВ», жертва эскулапов — 36-летний инженер НИИ автоматики «Росатома» — страдала от болей в спине и ноге и во время очередного приступа в декабре 2016 года решилась на «блокаду». В государственном лечебном учреждении ей сообщили, что данную процедуру на дому не проводят. И мама женщины 26 декабря позвонила в частную медицинскую компанию ООО «Авесана», где за 5 тысяч рублей вызвались помочь.
В квартиру на улице Кулакова приехал врач-невролог, который и должен был сделать обезболивающую инъекцию. Но медик почему-то подошел к своим обязанностям крайне беспечно. Он не расспросил женщину о перенесенных заболеваниях, об аллергии, не собрал историю болезни. А после укола лидокаина у несчастной начался приступ и она скончалась на глазах матери и маленькой дочери.
В ходе тщательного расследования следователи Хорошевского межрайонного следственного отдела выяснили, что количество введенного лекарства превышало допустимую норму в 2,5 раза и наступило отравление организма. Сам врач-невролог, медик с большим стажем (ранее мужчина работал в столичной больнице), который и ввел лошадиную дозу обезболивающегося, подался в бега. Уголовное дело в отношении него и сотрудницы компании, осуществлявшей прием звонков от клиентов, выделено в отдельное производство. Их руководитель Владимир Киселев заявил на судебном процессе, что он ни в чем не виноват, что произошедшее — не его личная вина и он не может нести ответственность за всех своих врачей. А выехавшему по вызову медику и вовсе запрещено было делать блокаду. Между тем в карточке диспетчера были другие сведения — врач был вправе колоть лидокаин.
Как сообщили «КВ» в Хорошевской межрайонной прокуратуре, руководитель медицинской компании предстал перед судом по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд приговорил Владимира Киселева к трем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.
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