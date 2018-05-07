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Сотрудники полиции ЗАО в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны
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Сотрудники полиции ЗАО в преддверии Дня Победы навестили ветеранов Великой Отечественной войны 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В преддверии 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне представители УВД Западного административного округа Москвы по сложившейся традиции навестили ветеранов ВОв и органов внутренних дел, а также тружеников тыла. Помимо сотрудников полиции в гости к ветеранам отправились члены Совета ветеранов и Женского совета УВД по ЗАО. Одного из ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Владимира Павловича Яковлева делегация поздравила в пансионате для ветеранов ВОв «Коньково», где пожилым людям оказывается должное внимание и предоставляется необходимая медпомощь. Еще нескольких ветеранов представители УВД навестили на дому. В их числе Александр Александрович Орлов, а также Любовь Федоровна и Борис Федорович Скрипниченко. Всем вышеназванным участникам войны 1941-1945 годов были переданы поздравления и пожелания долгих лет жизни и крепкого здоровья, сказаны слова признательности за их героический подвиг, а также вручены цветы и подарки. Владимиру Яковлеву и Любови Скрипниченко были вручены медали «25 лет УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве». Чита Скрипниченко, как и Александр Орлов, радушно встретили гостей и пригласили на чаепитие. Ветераны вспоминали непростые времена, которые им довелось пережить, и охотно рассказывали о своей работе в послевоенные годы. Все ветераны поблагодарили делегатов за трогательную заботу, которую оказывают им представители УВД и общественности и добавили, что рады видеть у себя в гостях сотрудников Управления внутренних дел по Западному округу.
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