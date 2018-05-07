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Райдеры Red Bull Костя Андреев и Ирек Ризаев соорудили «Песчаный замок» из 400 тонн песка и воды
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Райдеры Red Bull Костя Андреев и Ирек Ризаев соорудили «Песчаный замок» из 400 тонн песка и воды 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Место для постройки парка выбирали долго, но остановились на северной части Ладожского озера. Пляж отвечал всем требованиям: красивый вид, удобный доступ к воде, стабильно низкая температура зимой, что обеспечивало прочность конструкции. Для постройки использовали только песок и воду. Это стало большим плюсом для экологии: весной парк растаял и превратился в пляж.
Ирек Ризаев
атлет Red Bull — Я всегда хотел построить парк, который до этого никто не делал. Необычный парк в необычном месте. Как-то пришла идея построить парк изо льда, а потом Костя предложил добавить песок для лучшего сцепления. Мы вспомнили, как в детстве строили замки из песка, и идея начала обретать очертания. Строительство замка шло почти месяц. Погодные условия и неожиданные технические неполадки создавали определённые трудности, так как команда впервые столкнулась со строительством такого масштаба. Чтобы парк промерзал равномерно и держал форму, его выкладывали слоями по 15 сантиметров и проливали каждый слой водой. Из-за сильных морозов было опасение, что вода могла замёрзнуть раньше времени, намертво забив помпу. Замёрзший песок оказался похож на бетон и обеспечил отличное сцепление. Ирек и Костя откатали несколько морозных сессий и показали необычные трюки.
Костя Андреев
атлет Red Bull — Сама идея кататься в минус двадцать, в минус тридцать — абсурдна. До последнего момента было непонятно, какие трюки мы сможем совершить на таком покрытии, при такой температуре. Буквально за несколько минут на морозе тело каменело, мышцы переставали слушаться. Я думал, что не смогу вообще ничего.
Это был реальный челлендж. Рассвет, мороз под тридцать градусов, велосипед замерзает, тело не слушается. Зато каждый раз, когда ты делаешь трюк, наступает настоящая эйфория. Ощущение от преодоления этих трудностей сравнимы с тем, когда ты приземляешь World First. Как будто ты делаешь что-то такое, что никто ещё не делал до тебя. Статьи по теме 11 самых крутых российских экстремалов Как это было: BMX и skate шоу-контест The Bowl
Запись «Райдеры Red Bull Костя Андреев и Ирек Ризаев соорудили „Песчаный замок“ из 400 тонн песка и воды» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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