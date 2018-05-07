Ещё
«Мы давно ждали программу „6 и 5“, сделанную Министерством экономики»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Мы давно ждали программу „6 и 5“, сделанную Министерством экономики» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы очень рады, что вышел указ президента Путина с отдельным проектом по малому бизнесу и по экспорту. Сейчас в РФ в малом и среднем бизнесе официально заняты порядка 19 млн человек, а в указе планируется поднять цифру до 25 млн В принципе это достижимо. Просто надо двигаться по нескольким направлениям. Самый простой — это режим для самозанятых, при котором им будет выгодно выйти из тени. Второй важный момент — это система сбыта для фермеров и личных подсобных хозяйств. Это необходимо сделать и тогда крестьянские подсобные хозяйства почувствуют себя предпринимателями. Это и кооперация, и рынки сбыта. Третий момент — это образовательные проекты. В школах нужно молодежь учить предпринимательству. Четвертый момент — доступность для предпринимателей денег. Без них многие проекты „не полетят“. Программа „6 и 5“, которую сделало Министерство экономики мы давно ее ждали. На нее нужны десятки миллиардов. Нужно упрощение отчетности для режима самозанятости.
Мы долго добивались появления в этом указе пункта ускоренного развития пунктов пропуска (их обустройство). Малый бизнес во многом это приграничная торговля. Люди готовы фурами поставлять зерно за границу. У нас в этом году не ушло очень много зерна на экспорт из-за того, что пункты пропуска на границах не были готовы к этому. Особенно на приграничных с Китаем регионов. У нас 200 с лишним пунктов пропуска, а современных при этом — лишь несколько десятков. Это огромные инвестиции, но это и инфраструктура. Это, в том числе, для государственно-частного партнерства большой рынок».
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кабаеву не нашли среди гостей инаугурации Путина Экс-губернатор Кубани Александр Ткачев не сохранит должность министра сельского хозяйства Telegram-каналы сообщили, что Игорь Шувалов возглавит РСПП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня173
Медведева отказались поддержать803
Украина готовит «диверсию» на Юге России307
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина172
Мир отреагировал на инаугурацию Путина520
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение