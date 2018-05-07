«Мы давно ждали программу „6 и 5“, сделанную Министерством экономики» 

«Мы очень рады, что вышел указ президента Путина с отдельным проектом по малому бизнесу и по экспорту. Сейчас в РФ в малом и среднем бизнесе официально заняты порядка 19 млн человек, а в указе планируется поднять цифру до 25 млн В принципе это достижимо. Просто надо двигаться по нескольким направлениям. Самый простой — это режим для самозанятых, при котором им будет выгодно выйти из тени. Второй важный момент — это система сбыта для фермеров и личных подсобных хозяйств. Это необходимо сделать и тогда крестьянские подсобные хозяйства почувствуют себя предпринимателями. Это и кооперация, и рынки сбыта. Третий момент — это образовательные проекты. В школах нужно молодежь учить предпринимательству. Четвертый момент — доступность для предпринимателей денег. Без них многие проекты „не полетят“. Программа „6 и 5“, которую сделало Министерство экономики мы давно ее ждали. На нее нужны десятки миллиардов. Нужно упрощение отчетности для режима самозанятости.
Мы долго добивались появления в этом указе пункта ускоренного развития пунктов пропуска (их обустройство). Малый бизнес во многом это приграничная торговля. Люди готовы фурами поставлять зерно за границу. У нас в этом году не ушло очень много зерна на экспорт из-за того, что пункты пропуска на границах не были готовы к этому. Особенно на приграничных с Китаем регионов. У нас 200 с лишним пунктов пропуска, а современных при этом — лишь несколько десятков. Это огромные инвестиции, но это и инфраструктура. Это, в том числе, для государственно-частного партнерства большой рынок».
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости