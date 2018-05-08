Ещё
В Прикамье расторгли контракт с застройщиком ЖК «Любимов» в Березниках
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Астролог предсказал победу Путина и пожалел

В Прикамье расторгли контракт с застройщиком ЖК «Любимов» в Березниках 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми прошло внеочередное собрание акционеров АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). На нём 7 мая приняли несколько важных решений.
Одно из них — расторжение контракта с ЗАО «Еврострой», который возводит дома в березниковском ЖК «Любимов». Причина — неисполнение обязательств перед КРПК, выступающей в роли заказчика.
«Причины расторжения договоров генподряда связаны с критическим отставанием от графика производства строительно-монтажных работ (более 90 дней) по строительству шести домов 10-го квартала. Кроме того, ЗАО «Еврострой» допустила неисполнение сроков на выполнение проектных работ по шести домам в 15-м квартале», — сообщили в КРПК.
Отмечается, что КРПК потребует вернуть с подрядчика выплаченный ему аванс.
Сейчас в мае планируется объявить новый конкурс, чтобы определить нового подрядчика на возведение шести домов 10-го квартала, а также на разработку проектной документации и выполнение СМР по трём домам 15 квартала.
Также на внеочередном собрании приняли решение расторгнуть трудовой контракт с руководителем КРПК Дмитрием Ильиным. И.о. гендиректора корпорации назначили Павла Жиделева, который до этого занимал пост советника руководителя.
АиФ Пермь: последние новости
Объем производства компании «УРАЛХИМ» в 2018 году вырос на 3% На калийном руднике Соликамск-2 образовалась новая воронка В Перми скончался директор и основатель лицея № 1 Леонид Лурье
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК934
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»246
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика12
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом429
Главным событием для рубля станет 12 мая52
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:31
Звезда «Дома-2» разоблачила свадьбу Бузовой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение