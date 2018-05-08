В Прикамье расторгли контракт с застройщиком ЖК «Любимов» в Березниках

Перми прошло внеочередное собрание акционеров АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК). На нём 7 мая приняли несколько важных решений.

Одно из них — расторжение контракта с ЗАО «Еврострой», который возводит дома в березниковском ЖК «Любимов». Причина — неисполнение обязательств перед КРПК, выступающей в роли заказчика.

«Причины расторжения договоров генподряда связаны с критическим отставанием от графика производства строительно-монтажных работ (более 90 дней) по строительству шести домов 10-го квартала. Кроме того, ЗАО «Еврострой» допустила неисполнение сроков на выполнение проектных работ по шести домам в 15-м квартале», — сообщили в КРПК.

Отмечается, что КРПК потребует вернуть с подрядчика выплаченный ему аванс.

Сейчас в мае планируется объявить новый конкурс, чтобы определить нового подрядчика на возведение шести домов 10-го квартала, а также на разработку проектной документации и выполнение СМР по трём домам 15 квартала.