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КРПК поменяла руководителя и расторгает контракт с «Евростроем»
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КРПК поменяла руководителя и расторгает контракт с «Евростроем» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С руководителем КРПК Дмитрием Ильиным расторгнут контракт. Организацию в статусе и.о. возглавит советник гендиректора КРПК Павел Жиделев. Причиной увольнения Ильина стал срыв сроков строительства домов для переселенцев из аварийного жилья в Березниках, сообщает ТГ-канал «СоленыУши». Источники «ФедералПресс» в краевом правительстве эту информацию подтверждают.
В связи с акционеры КРПК решили расторгнуть контракт с ЗАО «Еврострой», допустившим критическое отставанием от графика строительства шести домов в десятом квартале Березников и выполнения проектных работ по шести домам в пятнадцатом квартале. КРПК намерена требовать возврата выплаченных авансов, сообщает Минстрой Прикамья. Конкурс по выбору подрядчика на невыполненные «Евростроем» работы будет объявлен до конца месяца.
КРПК — стопроцентная дочка Министерства строительства и архитектуры Пермского края, созданная для разработки инфраструктурных проектов и привлечения инвестиций под их реализацию.
Фото: permkrai.ru
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