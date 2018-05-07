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США расширили санкции в отношении Венесуэлы
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США расширили санкции в отношении Венесуэлы 

Газета.Ru 44 минуты назад
Американская сторона расширила санкции, введенные в отношении Венесуэлы, включив в санкционный список трех человек и 20 компаний за причастность к наркотрафику. Соответствующее объявление было опубликовано на сайте Минфина США.
В частности, в список был внесен Педро Луис Мартин Оливарес, который, по данным минфина США прежде возглавлял финансовую разведку в Национальном управлении разведки Венесуэлы.
"Настоящие действия предприняты в ответ на масштабную деятельность Мартина в сфере перевозки наркотиков и отмывания денег", — говорится в сообщении министерства.
Все компании, внесенные в список, принадлежат одному из трех включенных в санкционный список лиц или находятся под их контролем.
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