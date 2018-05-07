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Около 300 человек приняли участие в забеге ко Дню Победы в Реутове
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Около 300 человек приняли участие в забеге ко Дню Победы в Реутове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 300 человек в Реутове приняли участие в мемориальном забеге «73 километра Победы» к 9 мая, сообщил в понедельник глава города Станислав Каторов.
По данным Реутовского информагентства, инициатором акции, которая проходит в первую декаду мая во всех муниципалитетах Подмосковья, стало Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия». По замыслу организаторов, дистанция забега в каждом подмосковном городе составит от 1 до 2 километров, а общая протяженность маршрута будет равняться 73 километрам — по числу лет, прошедших с 1945 года.
«Участниками акции, прошедшей в городском парке Реутова «Фабричный пруд» стали активисты и сторонники партии («Единая Россия» — ред.), молодогвардейцы, а также жители, пожелавшие принять участие в мемориально-патриотическом мероприятии. Наши 73 километра — дань памяти мы отдаем сегодня всем воевавшим на фронтах войны, погибшим на полях сражений, самоотверженно работавшим в тылу, и поднимавшим страну в послевоенное время», — сказал Каторов.
Помимо прошедшей в понедельник акции, власти Реутова запланировали целую серию мероприятий, посвященных праздничному дню. Основные торжества развернутся 9 мая.
По сведениям агентства, в День Победы пешеходными станут главные улицы города, на которых пройдут показ военной техники и выступления творческих коллективов. Здесь же расположатся интерактивные зоны и тир, в котором желающие смогут проверить свою меткость. В Центральном городском парке состоятся исторические квесты, чемпионат по лазертагу. Торжества завершатся грандиозным салютом.
В настоящее время в Реутове проживают 819 ветеранов войны и тружеников тыла, 69 человек из них являются участниками боевых действий.
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