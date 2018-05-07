Ещё
Переговоры по НАФТА достигли решающей стадии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Переговоры по НАФТА достигли решающей стадии 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Переговоры по изменению торговой сделки Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) вступили в решающую стадию, поскольку министры из Канады, США и Мексики стремятся решить проблемы в ключевых областях, поскольку выборы в Мексике и США усложнят процесс.
Дискуссии в Вашингтоне будут сосредоточены на правилах происхождения, которые регулируют, какой процент в производстве автомобилей должен быть обусловлен соглашением. Это позволит избежать тарифов, которые бы автоматически аннулировали соглашение через пять лет. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на прошлой неделе предупредил, что если переговоры будут проходить слишком долго, одобрение контролируемого республиканским большинством конгресса может стать проблемой. Как писали «Вести. Экономика», в начале апреля 2018 г. стало известно, что, потеряв время на переговоры по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), Белый дом сейчас пытается надавить на то, чтобы США, Канада и Мексика пришли к принципиальной договоренности на саммите стран Америки в Перу 13-14 апреля. Ожидалось, что под давлением Белого дома лидеры трех стран смогут объявить на региональном саммите о достигнутых договоренностях в широких очертаниях обновленной сделки по НАФТА. Однако более тонкие детали планировалось выработать позднее и оформить в юридический текст на технических переговорах.
Вести.Ru: последние новости
Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца Илон и кондитерская фабрика: Маск решил помериться силами с Баффетом Сталевары ФРГ: пошлины США повлияли на рынок ЕС
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня171
Медведева отказались поддержать802
Украина готовит «диверсию» на Юге России302
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина168
Мир отреагировал на инаугурацию Путина518
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение