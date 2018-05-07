Переговоры по НАФТА достигли решающей стадии 

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Переговоры по изменению торговой сделки Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) вступили в решающую стадию, поскольку министры из Канады, США и Мексики стремятся решить проблемы в ключевых областях, поскольку выборы в Мексике и США усложнят процесс.
Дискуссии в Вашингтоне будут сосредоточены на правилах происхождения, которые регулируют, какой процент в производстве автомобилей должен быть обусловлен соглашением. Это позволит избежать тарифов, которые бы автоматически аннулировали соглашение через пять лет. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на прошлой неделе предупредил, что если переговоры будут проходить слишком долго, одобрение контролируемого республиканским большинством конгресса может стать проблемой. Как писали «Вести. Экономика», в начале апреля 2018 г. стало известно, что, потеряв время на переговоры по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), Белый дом сейчас пытается надавить на то, чтобы США, Канада и Мексика пришли к принципиальной договоренности на саммите стран Америки в Перу 13-14 апреля. Ожидалось, что под давлением Белого дома лидеры трех стран смогут объявить на региональном саммите о достигнутых договоренностях в широких очертаниях обновленной сделки по НАФТА. Однако более тонкие детали планировалось выработать позднее и оформить в юридический текст на технических переговорах.