Глава юридического департамента «Руси сидящей»: включение Фонд помощи осужденным в реестр иноагентов не проблема

Фонд помощи осужденным Ольги Романовой включили в реестр иноагентов. Такое решение Минюст принял по итогам рассмотрения заявления, которое поступило от самой некоммерческой организации.

Фонд действительно включили в реестр иностранных агентов по собственному заявлению, сообщил Business FM руководитель юридического департамента «Руси сидящей» (эта организация — проект фонда) Алексей Федяров

Санкт-Петербурге, — Документ мы подали, потому что в этом году мы открыли юридических клиники: в Новосибирске Ярославле . Они финансируются отчасти Еврокомиссией , поэтому мы как добропорядочная организация выполнили требования закона и подали об этом сведения в министерство юстиции. Министерство юстиции рассмотрело эти сведения и приняло решение о включении нас в реестр иностранных агентов. Вот и все.

— Не затруднит ли это сбор средств?

— К нам обращаются люди, у которых близкие либо они сами уже попали под пресс государства, они уже либо осуждены, либо находятся на стадии следствия. Поэтому я вас уверяю, среди тех, кто к нам обращается, людей, на сознание которых каким-то образом может повлиять то, что мы в реестре иностранных агентов, нет. Эти люди уже знают цену государству, в котором они живут и которое на них давит. На нас это отразится только в чисто бухгалтерской части. Нужно будет сдавать отчетность не раз в год, а два раза в квартал. Это абсолютно для нас не проблема, у нас абсолютно чистая бухгалтерия. Это аптека. Там полная белизна. Никак иначе не повлияет.

Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям основан журналисткой Ольгой Романовой. Как сообщается на сайте организации, она собирает деньги и помогает тем, кто «пострадал от российского правосудия».