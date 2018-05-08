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Литовская таможня начала досмотр посылок из Москвы в Калининград
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Литовская таможня начала досмотр посылок из Москвы в Калининград 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Новый Калининград.Ru
На белорусско-литовской границе таможенники, нарушив Всемирную почтовую конвенцию, задержали транзитный груз, следовавший из Москвы в Калининград, рассказал директор группы компаний «Маер» Сергей Кобзев в комментарии газете ВЗГЛЯД.
Почтовый груз был задержан в понедельник в пункте пропуска «Медининкай». «Это внутренние письма и посылки из России в Россию. Мы нигде не останавливаемся в Литве. На моей памяти это беспрецедентный случай, нарушающий Всемирную почтовую конвенцию, и уважение к частной жизни», — отметил Кобзев.
Он уточнил, что таможня потребовала проведения 100-процентного досмотра всех почтовых отправлений, объяснив свои действия поисками контрафакта.
Досмотр начался во вторник утром. «Литовцы ссылаются на собственное законодательство, а также на документы ЕС, якобы дающие им право на такие акции. В настоящий момент таможенники изучают содержимое посылок, отбирают там вещи с фирменными этикетками. По словам представителей таможенного поста товары, которые вызовут у них подозрения, будут отправлены на экспертизу», — сказал Кобзев.
Он предположил, что досмотр продлится сутки, а сколько времени займет экспертиза изъятых вещей, неясно.
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