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Журналисты «Вестей» разыскали сына погибшего под Псковом фронтовика из Башкирии
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Журналисты «Вестей» разыскали сына погибшего под Псковом фронтовика из Башкирии 

Псковская губерния 2 часа назад
Журналисты «Вестей» вместе с Государственным собранием Башкирии разыскали родственников погибшего под Псковом красноармейца Красавина — об этом сообщает телеканал «Россия Башкортостан». Искать фронтовика начали после того, как недалеко от места его гибели в Псковской области был найден значок депутата первого созыва Верховного Совета БАССР Олега Красавина. Знак отличия обнаружил местный житель. Спикер курултая Башкортостана Константин Толкачёв размесил на своей странице в Фейсбуке просьбу помочь найти родственников бойца, также он сообщил об этом и своим коллегам. Недавно стало известно, что сын Олега Красавина Валерий проживает в Череповце: он не знал, где захоронен его погибший отец. Валерий сообщил, что мечтает побывать на могиле отца и посетить Башкирию. Олег Красавин избирался депутатом из Белебеевского района Башкирии. Он ушел на фронт в 1941 году, в 1943-м погиб, похоронен в Белоруссии. В 20 километрах от места гибели, в деревне Рыбаково Псковской области, обнаружили его значок депутата Верховного Совета БАССР. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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